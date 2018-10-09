到台灣中部來場奇幻歐風小旅行吧

【撰文．攝影｜行遍天下】

南投的秋天吹起一陣甜蜜風！在歐風城堡中邂逅甜蜜巧克力，置身森林享受窯烤 PIZZA，前進英倫風小店品嘗冰淇淋，登上浪漫教堂俯瞰山光水色，最後在中國風碼頭欣賞魔幻光影。

進口石材打造歐風城堡，一開放就吸引人潮。

山光水色擁抱童話情懷

妮娜巧克力夢想城堡風格華麗，販售各式巧克力。

南投埔里桃米社區誕生了一座歐風城堡。從海拔 1,700 公尺的清境農場下山創建的「妮娜巧克力夢想城堡」，為埔里注入甜蜜氣息，也引領遊客走入巧克力的世界，邂逅巧克力的美味，而華麗的場景亦成為拍照打卡好去處。

巧克力也變身為大型裝置藝術。

藏身山中的「九樹森林」則帶來遠離塵囂的輕鬆愜意，在山風吹拂與森林相伴之下，品味窯烤披薩，十足放鬆。

大片青草地與玻璃屋相映成趣。

法式鴨胸披薩及香草窯烤羊小排講究原味。

繪本風格濃厚的「La Bello 美妍冰淇淋」延續了浪漫的童話之旅，在地農產品變身成為綿密清爽的冰品，口味獨特顛覆味蕾。

全手工彩繪出英倫風書屋的氣氛。

樹葡萄、地瓜葉及百香果冰淇淋綿密清爽。

妮娜巧克力夢想城堡

地址: 南投縣埔里鎮桃米里桃米路 32 號

電話: 049-291-9528

網址: https://www.facebook.com/conas.chococastle/

營業: 9:00～19:00

價位: 全票 200 元 (定價 250 元)；優待票 150 元 (定價 200 元)；附 5 張 50 元折抵券，1 件商品限使用 1 張

九樹森林創意窯烤 pizza

地址: 南投縣魚池鄉共和村中興巷 6-18 號

電話: 049-288-0598

網址: https://www.facebook.com/linlafelicita/

營業: 11:30～17:30(週三公休)

價位: 法式鴨胸披薩 420 元、香草窯烤羊小排 450 元、五葉松五穀擂茶拿鐵 140 元、檸檬薄荷氣泡飲 120 元

La Bello 美妍冰淇淋

地址: 南投縣埔里鎮中山路四段 191 號 (埔里遊客中心旁)

電話: 0988-279-351

網址: https://www.facebook.com/conas.chococastle/

營業: 9:30～17:30(週四公休)

價位: 冰淇淋兩球 70 元，三球 100 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 10 月

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