書院氣質建築中，細尋日本皇室家徽「 裡菊紋」

【撰文．攝影｜行遍天下】

距離京都車站約 20 分鐘車程，隱於市區內、卻又彷彿隨即鑽入靜謐山野之中，就在吉田山上，有一座遠離塵囂、孑然獨立的傳統日式旅館。

山莊客房可欣賞到屋外古樸的庭園，富有雅趣。

在傳統的日式旅館領略日本文化的精髓

在典雅空間中享用節令時蔬烹製而成的京都宴席料理。

這是由最後的大木匠西岡常一於 1932 年所建，本體是採用上等檜木完成的建築。吉田山莊原是昭和天皇妻舅的別苑，儘管改建成為旅館，依然不失皇族優雅與貴氣，更被選為日本有形歷史文化財。典型的「和洋」建築隨處可見裝飾性強烈的彩繪玻璃、珍貴字畫與古董。

優雅的女將端上了水糖和抹茶，一旁附上女將寫下的和歌。

入座迎賓室，和室拉門被緩緩推開，優雅的女將端上了水糖和抹茶，一旁並附上了女將寫下的和歌，字跡娟秀。和歌內容因春夏秋冬而有所不同，背面並附英文翻譯小紙條。女將在傳統日式旅館扮演著靈魂角色，在成為一名女將前，必須花費多年學習，從料理、茶道、和服的搭配以及穿著、室內擺設、園藝到歷史文化都必須精通。一個成熟的女將能讓每一位來訪的人，體認到日本文化迷人的風情，並且賓至如歸的享受。也難怪吉田山莊的女將中村知古小姐與母親中村京谷女士身上，皆流露著生活藝術家的氣息。

吉田山莊女將中村知古小姐。

令人驚豔的精緻宴席料理

節令時蔬烹製而成的京都宴席料理。

極具書院氣質的建築中，處處仍保留著日本皇室家徽「裡菊紋」。山莊客房可欣賞到屋外古樸的庭園，富有雅趣。房內的設施貼心而細緻。在木造浴缸泡個澡，令旅人倦意全消。晚餐是極具日本傳統特色的宴席料理，以節令時蔬烹製而成的京都宴席料理，無論在視覺或味覺上都是頂級享受。

菜單每月一換，也接受客製化提前預約。席間有一款在這裡才喝得到的清酒名為「京古」，非常香醇好入口，適合佐宴席料理享用。美麗的吉田山莊不僅保留了傳統文化與古蹟建築，更充滿了典雅的藝術氣息。

揉合日式與歐式風格的真古館咖啡。

最喜歡角落｜主屋旁的真古館咖啡，原為車庫，經改建於 2007 年開幕。揉合日式與歐式風格，美麗的燈具來自法國。2 樓景觀宜人，非常適合在此享用下午茶。

吉田山莊

Pic08

地址: 京都市左京区吉田下大路町 59-1

電話:+81-75-771-6125

網址: https://www.yoshidasanso.com

營業: Check in16:00∼21:00、Check out∼10:00

價位: 兩人一室一泊二食 1 人 43,470 円起

注意: 宴席料理正常流程為一品一品出菜，此擺設方式為採訪拍照需求。

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 10 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》