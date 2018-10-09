〈新股快遞〉市況差 浦林今掛牌暗盤跌逾3% 澳獅首掛破發

港股市況不佳，拖累新股上市。大陸輪胎製造商浦林成山 (1809-HK) 今 (9) 日在港交所主板掛牌，上市前夕暗盤最多跌 3.06%，每手帳面虧港幣 90 元。昨 (8) 日上市的澳獅環球 (1540-HK)，掛牌首日跌 16%，跌破發行價，每手帳面虧港幣 480 元。

浦林成山以招股價區間的下限港幣 5.89 元定價，昨日在輝立暗盤開報港幣 5.3 元，較發行價低 10%，亦是盤中最低價，終場與上市價持平，成交 34.6 萬股，涉資港幣 195 萬元。耀才暗盤同樣低開，報港幣 5.31 元，盤中最高港幣 5.74 元，仍低發行價 2%，收盤報港幣 5.71 元，跌 3.06%，每手 500 股，帳面最多虧港幣 90 元。

浦林公開發售獲 0.32 倍認購，佔發行股份總數之 3.18%，所有認購均獲百分百分配，未獲認購的股份分配至國際配售，國際發售獲輕微超額認購，集資淨額料約港幣 7.32 億元。

浦林上市引入 3 名基礎投資者，包括榮成市國有資產運營、興達國際 (1899-HK) 及湯和，合共認購 4237.5 萬股，設 6 個月禁售期，上市獨家保薦人中銀國際。

至於澳獅環球昨日首日掛牌，低開報港幣 0.97 元，早盤一度漲至港幣 1.05 元，但後勁不繼，午後跌幅擴大，全日收低報港幣 0.84 元，較發行價港幣 1 元低 16%，成交 8023 萬股，成交額港幣 8001 萬元。每手 3000 股，帳面虧港幣 480 元。

澳獅由獅子山集團 (1127-HK) 分拆上市，是澳洲一站式印刷服務商。獅子山集團及澳獅環球昨聯合公佈，澳洲證券交易所已發出其正式決定，議決將 2 間公司的附屬 OPUS Group Limited 從澳洲證券交易所正式名單除名，而 OPUS 將於 2018 年 10 月 9 日交易時段結束時從澳洲證券交易所的正式名單除名。OPUS 將繼續為獅子山之非全資附屬公司及澳獅之全資附屬公司。

澳獅環球今 (9) 日開盤上漲 3.571%，報港幣 0.87 元。

圖片來源：新浪財經

此外，中國育兒網絡 (1736-HK) 昨天正式由創業板轉往主板掛牌，開盤不久即急挫至全日低位港幣 0.485 元，較前收盤價港幣 0.59 元跌 17.8%，收報港幣 0.5 元，仍跌 15.3%，成交額港幣 216.9 萬元。

中國育兒網絡行政總裁程力表示，公司曾 3 次申請轉主板，是由於當中過程延誤所致，相信轉主板後能更合理反映公司的價值及有更多流動性，並能提升公司的形象。