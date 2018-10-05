〈新股快遞〉港股市況不佳 美的置業、贛鋒鋰業IPO傳下限定價

港股市況不佳，新股 IPO 定價趨保守。據外電報導，美的置業 (3990-HK) 港股 IPO 定價港幣 17 元，位在招股價 17 元至 21.5 元下限。此外，消息人士指大陸鋰金屬生產商江西贛鋒鋰業 (1772-HK) 也將以招股價下限港幣 16.5 元定價。

美的置業預計集資最多港幣 44.51 億元，贛鋒鋰業則集資約 33 億元，2 檔新股均預計在 10 月 11 日 (下週四) 掛牌上市。

馬來西亞電力電纜產品供應商 OCC Cables(1791-HK) 則自今 (5) 日起至下週四 (11 日) 招股，計畫發行 2.7 億股，其中 10% 作香港公開發售，集資最多為港幣 2.16 億元，招股價介乎 0.6 元至 0.8 元，按一手 4000 股計，入場費 3232.25 元，10 月 19 日主板上市。

該公司擬將集資所得約 53.8% 用於擴張及改善馬六甲現有廠房，預料擴建工程將於 2020 年底完成，所需資本開支共約 8010 萬元，完成後產能將提升約 50%；集資所得另有約 25.1%，用於策略收購或投資以提升公司服務能力和擴大產品覆蓋面。

昨日有 5 檔新股截止認購，分別是美的置業、大發地產 (6111-HK)、恒益控股 (1894-HK)、高奧士國際 (8042-HK) 及亮晴控股。

根據早前券商借出的融資額數據，美的置業及大發地產均未獲足額認購，恒益控股則超購逾 3 倍。

今天截止認購的 6 檔新股分別是 DOMINATE GP(8537-HK)、廣駿集團控股 (8516-HK)、成志控股 (1741-HK)、MOS HOUSE(1653-HK)、STERLING GP(1825-HK) 及 MINDTELL TECH (8611-HK)。

而昨天掛牌上市的香港塑膠家居用品生產及供應商新昌創展 (1781-HK)，收盤報港幣 1.27 元，較發行價 1.1 元上漲 0.17 元或 15.5%，一手 2000 股帳面賺 340 元，全日成交 5610 萬股，約有 6870 萬元成交。

截至今日發稿，新昌創展跌 4.724%，報港幣 1.21 元。