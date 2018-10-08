〈新股快遞〉天圖投資擬香港上市 暫不考慮赴美IPO

大陸新三板掛牌、專門投資消費行業的天圖投資 (833979-CN) 有意來香港掛牌上市，其合夥人魏國興指出，互聯網公司較多傾向去美國上市，但創投類則很少，公司暫時沒有考慮去美國上市。

他表示，旗下投資的企業均在香港上市，包括周黑鴨 (1458-HK) 及 51 信用 (2051-HK)，並繼續持有分別 7.67% 及 8.03% 股權。

據大陸地投資機構清科研究中心的統計，中國創業投資基金新增資本規模，由 2012 年的人民幣 585 億元，升至 2016 年的人民幣 3581 億元，5 年間增幅逾 5 倍，反映近年中國創投基金發展非常急速。

隨着近年大陸金融業去槓桿政策出台，創投基金的規模亦已出現變化。2017 年所新增的資本規模是人民幣 3476 億元，較 2016 年略減 2.9%。但截至 2018 年上半年，創投的新增資本僅人民幣 794 億元，較 2017 年同期大幅減少 44%。

魏國興坦承，大陸風險投資最近有點冷，但整體還算處於高峰，只不過尚未被發掘的優質消費品企業逐漸少見，未來將集中投資如教育、醫療等服務性消費業務。

天圖投資於 2002 年成立，至今已投資約 100 家企業，初期以投資發展至後期的傳統工業為主，近年轉向專注於中、早期的消費行業，目前持有 20 至 30 家左右。

天圖的資金來源包括上市公司、保險公司、銀行等，未來亦會進駐前海金控所營運的基金小鎮。至於具體的上市時間表，仍在探討中。