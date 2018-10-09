台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月9日

台股昨（8）日持續下挫，行情面臨 10,400 點波段新低保衛戰，國家隊正式出手，三招狙殺空頭，分別是勞退基金火速撥款 420 億元、將於今天進場，政府基金代操回補持股、與國安基金萬點備戰，台股短線醞釀新一波跌深反彈行情。

外資賣股匯出 3~5 億美元、人民幣匯率重挫加上美債殖利率飆漲，新台幣匯率在三大利空夾擊下，連續六日貶值，昨（8）日收盤貶值 8.6 分，收在 30.926 元的逾一年半新低，市場人士預估最快本周就會貶破 31 元大關，總成交量為 15.7 億美元。

中國人民銀行日前宣布「降準」，宣示力撐經濟決心，但陸股昨日開市一路萎靡，三大股指集體重摔，跌幅都超過 3％，估算 A 股蒸發 1.8 兆元人民幣（下同），外資流出近 100 億。在岸、離岸人民幣昨日兌美元匯價也再度貶落 6.93 心理關口。



經濟日報

國家隊護盤 三招殺空頭

9 月出口連 23 紅 寫下大驚喜

外資匯出 台幣貶向 31 元

工商時報

降準無效! 大陸股匯市暴跌

中美利差 面臨倒掛風險

顧立雄防線失守 3 階段救市

聯合報

我對東協出口連 3 黑

陳良基：10 科技廠擬回台投資

外資撤退 亞股臉綠 陸股最慘

蘋果日報

台幣看貶至 31 元 最快就在今天

人行降準無效 陸股墜入熊市

金額創歷年次高 9 月出口意外成長

中國時報

萬點保衛戰 國家隊偷偷進場

全球招商總額 腰斬

天然氣、桶裝瓦斯 擬凍漲到年底

自由時報

經部：23 外商將投資台灣 540 億

DRAM 明年看跌 三星大砍資本支出

明年十大科技趨勢 螢幕摺疊手機超夯