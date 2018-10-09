蘋概股聯德-KY Q3營收登峰 法人看好全年可賺逾一股本

蘋果供應鏈沖壓件廠聯德控股 - KY(4912-TW) 八、九月營收連創新高，推升第 3 季營收 18.26 億元同步衝高，年增 44.71%，法人表示，依營收及手機出貨預估，營收可望逐月走高，第 3 季高峰動能將延續至第 4 季，全年可望賺逾 1 個股本。

聯德控股今 (9) 日公布 9 月營收為 7.14 億元，續創高，月增 10.38%，年增 38.77%，第 3 季營收也創高達 18.26 億元，季增 52.38%，年增率 44.71%，累計前 9 月營收為 40.72 億元，年增 35.46%。

法人估，聯德控股第 4 季營收將挑戰 20 億元，今年營收上看 60 億元，年增 4 成，在營收放大下，獲利也可望超過 1 個股本，再創新猷，明年營收將持續成長 30%。

法人看好，依聯德毛利及費用率，今年第 3 季營收新高，每股純益可望有 3-4 元，第 4 季持續走強，每股純益可望突破 5 元，上半年獲利表現稍弱，但全年獲利應可超過 1 個股本。

聯德除手機外，2019 年將有新訂單加入，是明年營收成長另一主要動能。其他原本產品包含汽車、日本散熱客戶在伺服器接單成長帶動下，明年整體產品展望良好，營收、獲利可望再向上攀。