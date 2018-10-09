1個月Hibor終止5連跌 美銀美林：利率趨升 港房價料跌1-2成

港匯偏強，昨 (8) 日一度大漲 121 基點，高見 7.8233 兌 1 美元，其後徊徘於 7.83 水平。短期港幣拆款利率 (Hibor) 則反彈，其中與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 結束 5 連跌，回升至 1.77%。

華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，今年底 1 個月及 3 個月 Hibor 或升至約 2.5%。隨著利率漸升，美銀美林預計 2019 年至 2020 年房價將下跌 1-2 成。

銀行公會報價資料顯示，隔夜至 3 個月 Hibor 均上升，其中隔夜 Hibor 反彈 36 基點，報 1.25%；3 個月 Hibor 於 2.13% 徘徊。

圖片來源：香港銀行公會

李若凡表示，季結及國慶節假期過後，港幣流動性如期改善，導致 1 個月 Hibor 在上週下跌超過 50 個基點至 1.76%。短期內，如果 1 個月及 3 個月 Hibor 分別在 1.7% 及 2.1% 水平找到支撐，或暗示資金面再改善的空間很有限。港幣或暫時不會觸碰弱方兌換保證水平。港幣今 (9) 日最新報 7.8287 兌 1 美元。

中期預計 Hibor 將逐步上升。首先是港美利差拉開及全球流動性收緊，可能引發資金進一步流出香港。其次是短期因素如月結、年結及潛在大型 IPO，亦可能導致港幣流動性趨緊。

美銀美林發表報告指出，隨著利率逐步上升，預計 2019 年至 2020 年香港房價將下跌 1-2 成。在利率趨環境下，香港房地產股或無法跑贏大市，但投資者仍可於股價波動中獲利。

鑑於房價成長放緩，美銀美林預計香港將不會再有打房政策，短期偏好地產股多於房屋信託 (REITs)。

另外，特首林鄭月娥將在周三 (10 日) 發表新一份《施政報告》，預料會交代公私營合作發展農地、調整公私營房屋比例等土地房屋政策，相信會為地產股帶來支撐。