美升息＋貿易戰 渣打：Hibor續升 香港GDP降至3.6%

渣打 (2888-HK) 下調香港今年經濟成長 (GDP) 預測，由 3.8% 下調至 3.6%，下調主因在於香港第二季經濟成長遜於預期，加上中美貿易摩擦持續，增添不明朗因素，當中對出口的影響將於今年稍後時間陸續浮現。並指只要美國維持升息，港幣拆款利率將會持續向上，預測今明兩年 3 個月 Hibor 將分別拉升至 2.6% 及 3.4%。

渣打昨 (3) 日發出的研究報告指出，原本香港出口趨勢不錯，上半年中美貿易戰尚未影響到香港出口，7 月年成長仍達到 10%，較上半年平均值為高，惟該行預期中美貿易戰的負面影響會於年底陸續浮現。

基於出口放緩及利率持續上升，香港又屬高度開放的經濟體，貿易戰勢必令市場波動及影響投資信心，打擊未來幾季的經濟成長速度。故此，渣打除了調低香港今年的經濟預測之外，同時調低明年經濟成長預測 0.4 個百分點，至 3%。

隔夜拆款利率昨再跌約 29 基點，至 0.94%；與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 跌約 21 基點子，至 1.77%。3 個月 Hibor 微跌 7 個基點，至 2.16%。

圖片來源：香港銀行公會

渣打指出，由於香港內需強勁及銀行體系流動性充裕，香港暫未太受美國升息周期影響，但香港自 4 月至 8 月期間，港匯多次觸及 7.85 弱方兌換保證價，香港金管局遂進場買港幣，令銀行體系總結餘下降至約港幣 760 億元，以致港幣拆款利率對於美國利率預期、新股上市影響及資金流向的反應更見感敏。

此外，季結因素亦令港幣拆款利率緊貼美元拆款利率，香港銀行上週亦上調最優惠貸利率 (P)。渣打相信只要美國聯準會(Fed) 維持升息，Hibor 亦會再升高。

鑑於美國升息周期較長及聯邦基金目標利率調高至 3.5%，渣打相應上調了港幣拆款利率預測，其中將 2018、2019 及 2020 年的 3 個月 Hibor，分別調升至 2.6%、3.4% 及 3.2%，原來預測依次為 2.5%、2.9%、2.9%。

該行預計未來數月港幣利率持續上升，並與美國利率更為貼近。雖然最近港匯轉強，但在新興市場情緒偏弱下，香港或再出現資金外流，料今年底港匯見 7.84 水平。該行預計美國年內再升息 1 次，明年則升息 4 次，較市場預期升息次數為多。

港匯最新報 7.8374 兌 1 美元。

通膨方面，渣打下調今、明兩年香港的通膨率，由原來同為 2.5%，分別降至 2.3%、2.4%，以反映經濟成長速度減慢、貿易戰的不確定因素，以及中國經濟下行的風險。不過渣打指出，租金上升趨勢，薪酬加幅穩定，均對通膨有「保底」作用。

此外，渣打預期，隨着房貸利率成本上升，以及政府推出空置稅等的措施產生的影響，會陸續在房屋市場中浮現。