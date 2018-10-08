【大行報告】中泰證券：電動車旺季仍看反彈 配額製第二次徵求意見

中泰證券發表研報指，新能源汽車8月銷量環比20.9%增長較好，1-8月累計銷量達60.1萬輛，同比增長88.0%。其中，電動車Q4銷量旺季，仍看短期反彈行情。

於海外市場，特斯拉Q3交付8.35萬輛，其中Model3交付5.58萬輛，ModelS交付14470輛，ModelX交付13190輛。其中在Q3最後一週Model3產量已超過5300輛併將繼續增長。特斯拉Model3的產能順利爬坡，將助力全球電動車銷量增長。全球視野下，“整車-鋰電池-材料”龍頭集中化趨勢持續，中國鋰動力電池及其材料具備全球競爭力，受益全球電動化。

研報指出，新能源汽車板塊經前期調整，估值有所消化，市場對補貼退坡30%已有預期。中泰認為，原則是在2019年新能源汽車補貼總額平穩增長情況下，單車補貼將面臨退坡。短期行業景氣度逐月回暖，長期成長空間廣闊，短期反彈行情有望延續。從競爭格局，盈利能力強的爆款車及全球鋰電巨頭產業鏈龍頭進行配置。短期重點關註優質龍頭個股：新宙邦、璞泰來、先導智能、寧德時代;長期重點看好：寧德時代、璞泰來、三花智控、新宙邦、天賜材料、華友钴業、當升、杉杉、先導智能、新綸科技、星源材質、創新股份。

新能源發電方面，可再生能源配額製第二次徵求意見，配額製的實施，利好新能源的消納和發展;風電板塊的招標量、裝機量、龍頭業績同時驗證國内裝機反轉，全球風電提速。長遠看，近期政策表明平價上網項目受到鼓勵，風電平價後，“結構調整修復、電價下調搶裝、平價驅動”三階段邏輯將推動行業長景氣週期。當前風電板塊估值水平處於底部水平，疊加行業反轉逐步兌現，重點推薦金風科技(風機龍頭)、天順風能(風塔龍頭);及光伏板塊，平價進程受“531新政”影響有望加速，7月分佈式裝機環比增長，顯示平價需求明顯出現，上修國内2018年新增裝機至40GW，四季度行業需求或有好轉。長遠來看，這次洗牌之後龍頭的市佔率會明顯提升。重點推薦：隆基股份(全球單晶龍頭)、通威股份(多晶矽、電池片擴產迅速)、正泰電器(低壓電器龍頭、佈局光伏板塊)和陽光電源(光伏逆變器龍頭)。

而於電力設備及工控方面，9月製造業PMI50.8，環比回落，仍處於枯榮線之上。8月工業機器人1.4萬輛，同比+9%，1-8月累計同比+19.4%，增速持續放緩。長期看，未來“產業升級+工程師紅利+國產替代”將從内生驅動行業穩定發展;國内工控企業憑借產品及服務性價比，對下遊客戶快速響應能力，提供綜合的行業解決方案，進一步實現進口替代。推薦：麥格米特、匯川技術。

此外，9月7日，國家能源局下發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》，將在今明兩年核準9個重點輸變電線路，項目包括了12條特高壓工程，合計輸電能力5700萬千瓦。在基建穩增長情況下，智能電網建設中配網投資作為關鍵，有望提速。短期特高壓領域相關企業將受益於該政策。重點推薦國電南瑞，關註許繼電氣等。維持電氣設備增持評級

風險提示：宏觀經濟下行風險、新能源汽車政策不及預期、新能源汽車銷量不及預期、電改不及預期、新能源政策及裝機不及預期。