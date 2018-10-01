小摩：美國最終將向所有中國商品加課關稅 使人民幣年底貶破7

由於美中貿易談判重啟的可能性很小，JPMorgan Chase & Co. (摩根大通)(小摩) 如今認為，美國互課關稅勢必發展到最後一步，即美國對所有中國進口商品都課徵關稅，而造成人民幣兌美元匯率跌破 7.0 的關卡。

小摩分析師 John Normand 在最新的報告中指出，他們採取了新的基本看法，認為美國在 2019 年，將對所有中國商品徵收 25% 關稅。Normand 表示，雖然如此，這對美國與中國的經濟成長預測影響不大，部分歸功於中國的刺激措施，而「人民幣疲軟」將成為新均衡的一部分。

小摩分析，面對貿易威脅，中國人行可能會採取寬鬆的貨幣政策來支撐經濟成長，面對人民幣的下行壓力，也可能不會進行大量干預。

小摩認為，在今年年底之前，人民幣兌美元可能跌至 1 美元兌 7.01 元人民幣，到 2019 年 9 月，匯率將下跌至 7.19，原本他們的預測是 7.02。

據一份向市場分析師所作的調查，據受訪者的預估中值顯示，多數分析師認為人民幣會在明年底前升至 6.70，不過德意志銀行則極度看空，認為明年將貶至 7.4。

小摩指出，在中國採取寬鬆的政策下，美國持續升息，將確保美元兌人民幣持續走強。而人民幣的貶值，也會拖累其他亞洲新興國家，而且除了印度盧比和印尼盾外，其他新興亞幣貶幅可能會超越遠期匯率。

小摩另一份報告，由 Paul Meggyesi 領導的外匯團隊認為，日圓在年底時由目前的 114 將升至 111，到明年 9 月再升到 109。