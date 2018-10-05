覓食艱難，圓通的巨頭之夢何日再圓

受惠於與電商的深度捆綁，2010年至2015年間，快遞行業歷經5年的野蠻生長後，問題也接踵而至。新零售的佈幕下，服務質量、送件速度、口碑及附加服務已成為消費者選擇快遞公司的重要考量因素，尤其是在通達係分羹，快遞費齊齊上調的情況下。

素秉持“客戶要求為使命”為服務宗旨的圓通速遞，受困於加盟製的基因，後天又管理不善，造成近年接二連三的停工、快遞滞留等負面事件，令業績一度下滑。幸好在2018年上半年以快遞生態圈的戰略扳回一局。適逢低谷，強力調整過後的圓通(600233-CN)能否追回差距？

價格戰

距離“雙十一”的全民狂歡節倒計時還有一個月，“三通一達”已坐不住了。上月下旬起各家齊發起漲價號召。所有加盟製的上市公司已在10月1日始“啓動快遞費用調節機製”，上調派送費。除中通之外，其餘幾家均在各網點發佈“調整到達上海地區快件派費”通知，將送往上海地區的快件派送費每票上調0.5元。根據資料顯示，截至2018年中期，“三通一達”按單票收入由低到高的排名分别是中通（1.85元）、韻達（1.93元）、圓通（1.95元）、申通（1.99元）。差距基數小，本輪派送費上調將不會拉開較大差異。

但這已不是快遞行業第一次在“雙十一”前的漲價齊舞。2017年10月10日，中通、韻達(002120-CN)就因運輸成本、人工成本、原材料價格上漲等因素宣佈漲價，從江浙滬寄往外省的每票要漲2元。相比單票收入差距，單票成本差距則較大。圓通的單票成本最高，1.59元。

（圖片來源：網絡）

有專家曾言，近年來快遞市場競爭充分，各快遞企業不相伯仲，市場份額、營收、成本和利潤均受到不同程度的影響。既然利潤下滑，那就以量取勝。據阿里巴巴方面透露，各家快遞企業新增自有幹線車輛約4000輛，意味著新增幹線載貨能力達約12萬噸。調價、增線，應對四季度將臨的年度物流大閱兵，快遞公司喜提井噴訂單量，快遞員苦迎瘋狂勞動節。線性增長的臨時貨量，快遞員加班加點分揀至深夜仍無法按時將包裹送至，甚至有些在3公里内的5天還沒送到，大量快件滞留在始發站或中轉站。“最後一公里”成了爆倉的症結，快遞員與收派網點間的矛盾已達臨界。

滑鐵盧

資料來源：國家郵政局

“三通一達”哪家強？多年來還未有統一的答案。順豐與阿里鬧掰，中通上位，圓通的地位一直不穩。根據國家郵政局發佈的快遞服務排名，圓通於2016年排名第四，僅次於中通。2016年，儘管行業的價格戰號角早已拉響，但得益於同行領先的37713個網點數量及其運作效率，圓通以47億件的業務量堪於UPS比肩，單獨佔據了當年15%的市場份額。作為通達係中唯一引入阿里作為戰略投資者的快遞公司，“圓通+菜鳥”以更廣闊合密集的網絡覆蓋和更高的快遞服務效率雄踞一方。

但是，成績優異，問題也同在。2016年年底，圓通寶雞分公司網點“罷工”，這已不是第一次出現的現象。此前圓通福州分公司曾出現鼓樓區、晉安區、台江區等多個網點同時停工，發生每日2萬到3萬件快遞無法送達至客戶的惡性事件，令消費者深惡痛絕。回看2009年初，圓通董事長喻渭蛟便在圓通高層會議上提出直營製改革，削藩利劍直指北上廣的加盟商。直營和加盟的矛盾就為2017年上半年連發兩次的停工風波埋下伏筆。

加盟製的快遞公司，通過向加盟商收取面單費、中轉費、派件費來獲取收益；但這三項費用恰好是加盟商的部分成本。天然的利益衝突直接促使了多次矛盾爆發。2017年2月初，圓通合肥分公司十多個網點“聯合停工”；餘波未平又添一波，2月13日，圓通北京花園橋網點關門，積壓快遞上萬件。加盟商與總部離心，惡化了運營效率和服務質量，快遞網絡的癱瘓，公司的内部管理失當緻使商譽嚴重受損，根據wind數據顯示，此時韻達憑借其較成功的控本能力C位超出圓通，而在2017年度快遞企業服務排名上，圓通也被韻達所超前，排名滑落至第五位。

圓通此輪戰敗，敗在了穩定經營上。於2017年全年，圓通速遞錄得營收199.8億元，同比增長19%；歸屬母公司淨利潤14.4億元，同比增長5%。貌似擺脫部分網點經營不穩定影響的圓通，實際上較高的營收增長還是得益於行業業務量取得28%的較高增速。另一原因是因為在2017年11月先達國際（後更名為圓通速遞國際）併入公司合併報表範圍。從業務量上看，圓通於2017年公司實現50.64億件的業務量，同比增長13.5%，是低於行業增速的。年報解釋，是受到了公司在2016年底調整價格政策但未達預期的影響，以及在2017年年初部分網點經營調整導緻快件滞留產生的短暫負面影響。削藩不成，隻能招安。為保持快遞業務的競爭力，圓通對中轉費收費標準作出調整，單件派費上漲0.08元、單件面單費上漲0.01元、單件中轉費下降0.15元，最終導緻單件毛利下降0.08元的情況。至此，圓通被拉下自2015年始快遞量行業第一的神壇。

翻身

2018年1月7日，圓通速遞在上海舉行以“誠信、創新、共享”為題的2017年總結及2018年工作部署大會，力圖打造全新的品牌體係。經過梳理後，圓通速遞五大業務板塊浮出水面，我們得以一瞥圓通正努力打造的快遞生態圈——圓通A網普快+圓通B網速配+圓通C網重貨快運+圓通冷鏈+圓通航空。先達國際併表的影響，在於其航空業務助圓通實現產品結構升級進而再“出道”推動力不小。2018年上半年，圓通速遞實現收入120.7億元，同比增長47%；歸母淨利潤8.0億元，同比增長16%，營收大幅增長重要原因就是先達國際的優勢凸顯。

關於航空業務，公司全資子公司圓通航空於2015年開航運營，是繼順豐後第二家自有飛機的快遞公司，起初以B737貨機機型開展航空運輸業務，目前機隊規模已達到11架。按照2017年年報所示，圓通航空調整策略，短期通過對外承攬部分業務分擔機隊的運營成本，長期則通過國内國際融合發展來服務於國際、B網業務。而早在上年11月，圓通速遞就已完成了與先達國際物流控股有限公司的股權交割手續，以持有先達國際61.75%的股份，實現對其的控股。

在圓通進駐之前的先達國際，其主要收入來自航空貨物運輸代理、海運及其他物流服務。它在全球擁有超過51各辦事處，其貨物運輸代理規模亦位列中國香港本土地區前列。由於空運業務佔比最大，因而該分部錄得的下降的收益直接反應在總收益上。回顧2016年，美國總統大選、歐洲市場經濟增速放緩及中國出口放緩等因素綜合起來，令當年空運與海運需求不足，倉位過剩，傳統貨代業務萎靡，因而在整體收入上無論是從收益還是毛利指標均取得較大的跌幅。不過在2017年，美國市場需求有好轉，歐洲市場復蘇。跨境電商業務的提攜增加空運服務需求及公司自身調整售價，使得圓通速遞國際業務開始好轉。根據2017年年報記錄，圓通速遞國際全年實現收入36.71億港元，同比增長28%；純利增加至1億港元，同比增長1863%；空運業務25.61億港元，同比增長37%，其中跨境小包裹業務收入同比大增211%至0.9億港元。

圓通速遞通過收購先達國際，併使其成為自身的唯一海外業務平台，就是與其優異的國際貨物運輸代理業務表現形成良好協同補充，能夠迅速拓展公司全球網絡覆蓋，完善海外網絡佈局。2018年6月6日，圓通速遞子公司中標中國香港國際機場高端物流中心發展項目，這意味著圓通在國際業務上又往前了一步。

要打造一個快遞產品多層次的生態圈，國際業務是不可或缺的一塊板圖。而提高實效性，自購飛機是航空運輸必經之路。但是，前期自購飛機需要大量的資本開支和運營成本，這些都是正在控本的圓通不願過度投入的。現時國内大型機場資源稀缺，快遞公司或將面臨飛機引進後無用武之地的困境。所以圓通速遞下一步要想的，將會是如何減少航空業務的投入對利潤表的負面影響。

起早趕晚地走街串巷送快遞，令人頭痛的同類圍追與堵截，這些都是這個利潤率較低，先發優勢易被颠覆的行業特徵而決定的命運。成本和效益的平衡、加盟商和直營的平衡、公司收益的長期穩定是快遞公司突圍的重要成因，因而差異化的商業模式就是每個快遞公司必走之路。對圓通而言，設定明確的股權激勵措施，將自有航空和海外佈局相結合，圓通圓夢可期。