2000億美元商品遭課關稅 中國指控美國貿易霸凌

週一，中國官員對美國川普政府展開反擊，指控美國進行貿易霸凌，不惜以國際關係為代價，推動美國優先政策。

這番談話係透過官方文件於週一在新華社發布。最新一波貿易戰於週一生效，美國對 2000 億美元中國商品課徵 10% 關稅，中國亦對 600 億美元美國商品課徵關稅，進行報復。

北京官員說，他們要澄清目前貿易爭議的真相，並試著提出對雙方均有利的解決方案。

該官方文件說：「中國與美國的貿易關係，對兩國都極為重要，且足以影響世界經濟的穩定與發展，」該文件並指出，某種程度的貿易磨擦，在所難免，因為雙方立場有所不同。

該文件並指出，儘管過去五十年，雙方都盡了最大努力，推進兩國貿易與經濟關係，但川普政府近來却持續設置貿易障礙，並言行不一，不斷對中國提出挑戰。

「美國厚顏無恥地推動單邊主義，保護主義與經濟霸權，並不當指控許多國家與地區，尤其是對中國，還透過經濟措施，如課徵關稅，威脅其他國家，甚至試圖以高壓措施，向中國奪取利益，」該文件說。

報導指出，北京已取消一項原定於幾天後與美國進行的新一輪會談，並說中國不會向任何威脅屈服。川普曾誓言，如果中國採取報復措施，美國將對額外 2570 億美元的中國商品課徵關稅，但白宮國家經濟委員會主席庫卓 (Larry Kudlow) 上週說，美國仍準備與北京進行協商。

雖然金融市場持續擺脫了貿易擔憂，然而全球股市上週的漲勢，看來恐難持續。上週五，美國大型零售商 Walmart 警告，對中國商品提高關稅，將對美國消費者與企業造成傷害。其他機構 -- 如國家零售協會 -- 上週亦說，關稅形同是對美國家庭徵稅。