小程序玩兒出大格局，同程藝龍能否成為新一代獨角獸企業？

“十一黃金週”無論哪里都是人潮湧動，海邊景區“煮餃子”、八達嶺長城寸步難行、交通“累壞”高鐵G108。在感歎江山如此多嬌之餘不免感慨江山如此擁擠。然而，在大家打趣國慶出遊各種奇葩事件之時，互聯網在線旅行卻借此大賺一筆，畢竟出門旅遊少不了住和行。

而本次“黃金週”榮登在線旅行社OTA top榜的就是同程藝龍。

受國慶出遊的持續影響，同程藝龍的“酒店機票火車”小程序連續霸佔阿拉丁小程序日榜第一名。此前，同程網絡科技股份有限公司與藝龍旅行網合併，攜手進軍資本市場，如今趁“黃金週”又爆紅一把，同程藝龍是否有望成為OTA港股第一股呢？

（圖片來源：阿拉丁指數）

業績翻身，赴港上市

隨著居民生活水平的提高，國内旅遊業呈現一片繁榮的景象，在線旅遊市場也呈現高速增長的態勢，根據中國產業信息網數據顯示，2017年在線旅遊OTA市場交易規模為400億元，較2016年增長34%。

得益於行業的繁榮，企業收入怎能衰減？

根據同程藝龍於6月在港交所披露招股書顯示，過去三年同程和藝龍的總體收入保持增長態勢，復合年增長率分别為116%和56.7%。其中，同程的營業收入從2015年的5.81億元增長至2017年的27.08億元；藝龍的總收入也有2015年的10.26億元增長至2017年的25.19億元。

此外，同程和藝龍的毛利率也實現連續3年增長，藝龍方毛利由2015年的3.86億元，增長至2017年的17.07億元，毛利率由2015年的37.7%增長至2017年67.8%；同程方2015年至2017年毛利則由3.52億元增長至18.49億元，2015年至2017年近三年的毛利率分别為60.6%、63.1%、68.3%。

儘管過去幾年市場對於同程併不看好，但從其招股說明書上看，無論是同程還是藝龍其業績增長均呈現出一種積極的狀態，主要還是得益於國内旅遊市場的巨大潛力以及互聯網在線旅遊業對傳統旅遊業的滲透。

從月活躍用戶和月付費用上看，同程和藝龍都呈現持續增長的態勢。根據招股說明書顯示，同程和藝龍的合併平均月活躍用戶已由2015年的8870萬增加至1.21億元，復合增長率為16.9%；合併月付費用戶也由2015年的390萬增加至2017年的1560萬，復合增長率更是高達99.6%。

（圖片來源：招股書）

雖然在2015年和2016年同程和藝龍的淨利潤虧損，但虧損的幅度逐漸收窄，併於2017年扭虧為盈。根據財報數據，2017年雙方尚未完全整合的狀態下實現淨利潤近7億元人民幣。其中，同程實現淨利4.91億元，藝龍實現淨利1.94億元。

隨著在線旅遊市場從“無序競爭”逐步走向集中，同程和藝龍本就有良好的市場基礎逐漸走業績低谷也就不是什麽問題，同時，不難理解同程藝龍為什麽選擇在資本市場受外界多重因素影響動蕩期投身IPO。

獨享微信流量，重點佈局微信紅利

自去年12月9日，從同程拆分出來的同程網絡和藝龍旅行網合作後，新公司取名“同程藝龍”。奇怪的是，合併後併沒有新開發屬於同程藝龍獨立的APP，而是以“酒店機票火車”之名進駐微信小程序。

背靠微信獲取流量入口，同程藝龍在小程序里的排名直線上升。根據阿拉丁小程序排名指數排行顯示，今年4月份，“酒店機票火車”小程序排名在第26位，到了5月和6月排名第4名和第9名，到8月份一躍至第2名，僅次“跳一跳”遊戲小程序，9月18日成功挑戰“跳一跳”成為阿拉丁指數日榜第1名。

此外，同程藝龍還打通“火車票機票”和“酒店”兩個入口，由同程藝龍提供全部服務資源。同程和藝龍不僅實現了業務端的資源互通，會員等級、商城極為體係也完成全面升級。

隨著國内互聯網“人口紅利時代”的中介，流量也變得越來越分散，同程與藝龍合作通過微信謀求新出路，爭奪OTA市場，其中離不開騰訊的大力支持。根據同程藝龍招股書顯示，騰訊和攜程分别以24.92%和22.88%位列第一和第二大股東。

值得關註的是，同程藝龍5月份通過其“酒店機票火車票”小程序推出國内酒店分享砍價活動，參與的用戶在訂單確認後可以通過邀請好友“砍價”，最高可砍至5折，最多能獲得100元返現。沒錯，這“配方”與拼多多的拼團砍價玩法類似，看似是“返現”活動的升級，實際上確是社交電商的嘗試。

過度依賴騰訊，流量優勢也將變成潛在風險

國内互聯網企業的成功在很大程度上是得益於龐大的人口紅利，但隨著互聯網紅利逐漸式微，各個旅遊企業也開始尋找新的出路。化身“酒店機票火車”小程序的同程藝龍紮根微信，雖然獨享微信流量支持，具有挖掘微信資源的天然優勢，但過分依賴騰訊也將製約同程藝龍的發展。

根據招股書，我們發現同程藝龍2017年的月活躍用戶和月付費用戶絕大部分來自騰訊旗下平台。這也意味著，同程藝龍的流量命脈主要掌握在騰訊手中，自然話語權也掌握在騰訊手中，如若騰訊啓動自身線上旅遊入口或其他在線旅行社與騰訊展開合作關係，以及騰訊不再繼續為同程藝龍提供其平台資源或充分推廣同程藝龍的產品和服務，都將對同程藝龍產生不利的影響。

智慧旅遊創世人劉照慧表示“在線旅遊已經進入標品+流量的最後收割時代，目前在線旅遊行業的新增流量不是來自OTA平台本身，而是一些場景化的生活方式產品比如微信支付、抖音短視頻等”。

對比同樣以小程序形式進駐微信平台的美團外賣，其89%的餐飲外賣交易來自美團、美團外面及大眾點評，而微信與QQ入口交易比例僅佔11%。雖然美團與同程藝龍產品種類屬性差别較大，一個是餐飲為主的高頻消費品類，一個是以酒店、機票、火車票為主的低頻消費品類，不同的產品品類導緻平台對用戶的吸附能力也存在差異，但同程藝龍確實也需要提高自身平台用戶消費頻次和粘性。

此外，中國在線旅行行業競爭激烈，同程藝龍的發展還將面臨傳統旅行機構以及旅行服務供應商的競爭。潛在競爭對手之間與其他旅行服務提供商達成合併、聯盟等都將對同程藝龍建立商業及戰略合作關係造成障礙，激烈的競爭也將降低同程藝龍的經營利潤或損失市場份額。

總之機遇與風險併存，騰訊作為同程藝龍第一股東理應給予流量支持。同程藝龍借助微信平台發起社交紅利爭奪戰，可能引起在線旅遊格局新走向，但未來開發更多的營銷模式減少對騰訊的流量依賴才是王道。