第二季全球外匯儲備買入的人民幣資產規模遠超澳元--RBC

加拿大皇家銀行旗下投資銀行--RBC資本市場稱，今年第二季美元走強導致國際貨幣基金組織（IMF）的官方外匯儲備資產出現按季下降的情況，但該行認為，若撇除市價變動等因素，外匯儲備資產其實略高於上一季，而且買入的人民幣資產規模遠超於澳元和加元。

RBC資本市場外匯策略主管Elsa Lignos周三晚發表評論指出，美元兌人民幣於第二季由6.30升至6.63，但撇除被動投資的新資金以及市價變動的因素，儲備管理者季內買入的人民幣資產為550億美元，同期買入的澳元和加元的資產規模分別為30億美元及50億美元。

“因此，人民幣外匯儲備資產占參與官方外匯儲備貨幣構成（COFER）報告成員外儲資產的比例創出歷史新高，並首度超越澳元。”Lignos說。

IMF上周發布的COFER季度數據顯示，截至今年第二季度，人民幣外匯儲備資產達1,933.8億美元，占參與官方外匯儲備貨幣構成報告成員外儲資產的1.84%，高於澳元的1.7%，略低於加元的1.91%。截至一季度的人民幣外儲資產則為1,458.8億美元。

第二季度全球外匯儲備資產總額為11.48萬億美元，其中參與官方外匯儲備貨幣構成報告成員的外儲資產為10.52萬億美元。

目前有149個國家和地區自願向IMF報告官方外匯儲備貨幣構成。IMF將成員持有的美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、澳元、加元和人民幣8種貨幣的外匯儲備總量單獨列出。IMF自2016年10月開始在官方外匯儲備貨幣構成季度調查中單獨列出人民幣資產，以反映全球人民幣外匯儲備的持有情況。

路透香港10月4日