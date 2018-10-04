產業結構好轉＋換約運價佳 中航盤中股價逆勢走揚

中航 (2612) 董事長周慕豪日前表示，下半年營運將優於上半年，而中航上半年每股盈餘 (EPS) 已達 0.95 元，較去年全年獲利近倍增，受到新船訂單創低、環保法規限制等，散裝航運供需結構好轉，預估將會長期帶動運價走揚，而中航受惠產業趨勢轉好，加上今年上半年已有 3 艘船換約，下半年估約有 3 艘換約，新約價估計提高三成以上，而子公司偉聯運輸中航物流，轉投資的能源海運、台灣航業也出現獲利，法人預估全年 EPS 挑戰 2 元以上，較去年 EPS0.5 元大幅成長，盤中股價逆勢上漲。法人預估鐵礦砂運輸需求受到一、中國基礎建設，總需求量提升；二、中國環保趨緊，高品質進口鐵礦砂需求提升；三、巴西新礦場 S11D 開出，巴西鐵礦砂出口將大幅提升，運輸距離大幅增加。法人認為三層面影響將會使 Capesize 船型運價持續走揚，今年也持續看到巴西新礦場輸出量持續增加，隨著明年 S11D 產量可望再提升 50%，預期運輸需求更將有所提升。



法人估看好第四季旺季 Capesize 運價有機會回到一天 25,000 美元 / 天水準，預估未來隨著供給持續維持低檔、鐵礦砂需求有所成長，明年 Capesize 平均運價有機會維持在一天 20,000 美元以上，成為提升中航獲利主要動能。



此外，中航散裝船隻租賃，合約時間平均在 1-2 年，從 2017 下半年開始到 2019 年都享有換約帶來的獲利提升效果，下半年 3 艘換約後所有船隻將轉虧為盈，明年也將會看到半數船隻換約，將帶動獲利持續成長。