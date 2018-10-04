富邦媒雙11目標成長2倍 Q4旺季營收挑戰新高

富邦媒 (8454) 旗下 momo 網路購物於 10 月 3 日移師福隆海水浴場舉辦《同心協力、航向卓越》誓師大會，由總經理林啟峰率領網路逾 300 名業務團隊夥伴，誓言再攀營運高峰，刷新去年雙 11 單日 7 億業績最佳營收表現，挑戰成長 2 倍的目標，而第四季在周年慶、雙 11、雙 12、年終慶等輪番上陣的大檔活動加持下，營收表現可望再攀新高點。momo 網路購物在「深耕品牌策略」、「多元即時的大數據管理」、「整合行銷能力」及「倉儲物流佈局」等硬底實力下，營運表現維持高成長，累計今年 1-8 月營收年增率達約 35%。momo 目前有 7 座大型物流倉儲，包括 2017 年第四季啟動的北區自動化物流倉儲，總坪數超過 5 萬坪；為提升配送服務品質，讓快速到貨服務擴及全台，於 2018 第一季陸續啟用衛星倉，今年更預計於南部新增一座自動化物流倉。



富邦媒指出，隨著虛擬通路業績持續擴張，倉庫及物流將成為新電商時代下，支撐業績成長不可或缺重要基礎建設，第四季緊接著迎來電商重頭戲雙 11，momo 全力備戰備貨量較去年同期增加逾 3 倍、攜手合作的品牌商增加約 5 倍，momo 將透過大數據演算與配送布局，以期提供消費者優質的購物體驗，再締佳績。