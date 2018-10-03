凱基銀攜手iCHEF 首創餐廳專屬「餐廳貸」 促進餐飲業發展

開發金 (2883) 旗下凱基銀去年推出「KGI inside」，今 (3) 日與 iCHEF(資廚管理顧問股份有限公司)展開大數據合作，首創餐廳產業「餐廳貸」，透過科學化預測、大數據分析，讓 4 千家 iCHEF 的會員有資金需求時，無需再親臨銀行，透過平台上進行線上申貸，解決金流問題並促進產業發展。iCHEF 累積 3 億筆以上用餐紀錄、4,500 家台灣餐廳、橫跨 15 個餐飲類別的數據資料，所發表 2018 年《台灣餐飲白皮書》發現，15 種餐廳類別，每個類別的家數皆呈正成長，顯見小餐廳多元發展。iCHEF 共同創辦人程開佑表示，餐廳營運規模不大，仰賴現金交易，一旦要擴大營運，需要更多營運資金，往往無法提出有利單據申請融通，即使提出，還得經過層層審核，曠日費時，就算拿到錢也是「金額低利率高」。



凱基銀副總周郭傑說，獨立餐廳要借錢不易，長久以來，餐飲業以現金為主要的支付交易工具，與銀行往來的信用資訊較為不足，當業者有申貸週轉金的需求時，常常被要求提供完整的購買營運設備契約書，或是有展店需求時，則被要求提供完整的展店計劃，才能申貸成功。貸款人向銀行申貸準備資料相當繁瑣，一般銀行都需要至少十多項的資料提供，從準備到核貸至少需要兩到三週，不僅費力而且耗時。



iCHEF「餐廳貸」凱基銀運用 iCHEF POS 系統的餐廳營運數據，透過科學化預測分析，進行客戶篩選並建置大數據模型，有數位足跡作為對餐飲業實際營業狀況的參考，舉凡與 iCHEF 合作餐廳業者符合相關條件者即可申請，提供的資料量比起過往減少 30%。



凱基銀「KGI inside」與 iCHEF 合作餐廳經營大數據建模，透過新的餐廳分析變數，如翻桌率、點餐菜單、來客停留時間等，可更精確的分析每家餐廳的營運狀況，雙方合作的創新大數據模型作為評分參考，比傳統營收、報稅報表更具即時性，而 iCHEF 擁有的數位足跡，把所有餐廳的客戶從進到餐廳候位、點餐、出菜，到最後結帳的所有足跡都留在 iCHEF 資料庫裡，真實反應餐廳實際經營狀況，並作為凱基銀對餐飲業實際營業狀況的參考，比銀行傳統作法更具即時性、便利性及風險控管能力。

