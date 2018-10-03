盤前財經大事搶先讀2018年10月3日

今日操盤前瞻

中油三接案環評

美國 9 月 ISM 非製造業指數

中國股市休市

股東會：卓越、凌嘉科、聯亞藥

法說會：亞弘電

除權息：大拓 - KY、友佳 - DR、公準

新股掛牌：科際精密

〈央行報告搶先看〉全球經濟前景 楊金龍點出有 4 大風險

台灣央行總裁楊金龍明 (4 日) 將赴立院進行央行業務報告，對於國際經濟金融情勢，楊金龍在率先公布的書面資料中提出全球經濟前景 4 大風險，包括美國貿易政策具高度不確定性、新興市場金融脆弱性增加、中國經濟金融風險和地緣政治風險不斷。閱讀全文...

〈大成鋼併購美廠〉併購有助加強產業主導權 美國布局不會停

大成鋼 (2027-TW) 昨 (2) 日宣布斥資 3.5 億美元，收購美鋁旗下的鋁捲板廠，總經理謝榮坤指出，目前在美國鋁捲板通路已有價格主導權，此次收購目的主要是為鞏固貨源、提升市占率，並他強調，未來會持續擴大在美布局，加強有產業主導權。閱讀全文...

英特爾晶片與高通抗衡 蘋果零組件版圖重設 快速充電份額跌

華爾街分析師週二 (2 日) 表示，晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 雖然已經失去了蘋果 (AAPL-US) iPhone 的業務，但它的其他客戶正在通過購買其高端移動處理器來彌補剩餘的產能。閱讀全文...

香港成做空人民幣主戰場 中國人行連番重擊空頭有效嗎？

香港作為最大的人民幣離岸交易中心，一直是狙擊與反狙擊人民幣的主戰場。中國人行連續重拳出擊，大幅收緊香港市場的人民幣流動性，提高借入人民幣的成本，打擊空頭。至於成效如何？市場拭目以待。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉既生瑜、何生亮？川習 P.K. 狂熱？

2018 年 9 月中旬，美國總統川普「愛神的箭」，箭頭轉而射向石油組織輸出國家 (OPEC)。川普認為，中東國家大多是被美國保護的，為何油價如此高貴？為了美國與全球經濟發展、OPEC 國家需要造福將油價降下來。閱讀全文...