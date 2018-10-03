投資收益波動影響 京城銀9月稅後純益年減逾3成

京城銀 (2809-TW) 自結 9 月稅後純益 3.36 億元，年減 32.4%，每股稅後純益 0.29 元，年減 32.6%，累計 1-9 月稅後純益 36.6 億元，年減 14.6%，EPS 為 3.19 元，年減 14.7%，京城銀表示，短期獲利將受到當期投資收益的評價變動呈現較大波動。

京城銀指出，第三季利息及手續費收入穩健成長，銀行有效藉由慎選案件降低違約率，帶動整體逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6874.05%、全體放款覆蓋率 1.50%，長期保持亮麗表現。

在投資業務方面，京城銀表示，為分散地域性、產業別等，降低單一地區、標的集中度過高的投資風險，投資規劃以長期持有海外投資等級債券賺取穩定利息收益為主，惟短期獲利將受到當期投資收益的評價變動呈現較大波動。

京城銀進一步指出，根據金管會最新統計數據顯示，2017 年我國銀行業投資金融科技資金達 78.08 億元，2018 年預計整體投資額將上看 109.02 億元，隨著消費者支付工具多元化、可不受營業時間限制透過線上數位辦理開戶、存提款、企業及個人借貸等多項業務，帶動我國銀行業持續加大投資金融科技業務金額達突破百億規模，顯示數位金融趨勢崛起明確。京城銀為支持培育創意人才，也參與科技部南部科學工業園區管理局推動的「南科創新定向育成產業鏈結計畫」，以提升國內 AI 智慧機器人產業投資與產品技術發展。

京城銀表示，除持續強化數位金融服務業務，近期個人網路銀行及行動銀行將再次改版，提供更完整的數位金融服務，並持續推動 LINE 個人化服務，即時推播帳戶資訊，確實保護客戶資產。

