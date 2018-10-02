香港成做空人民幣主戰場 中國人行連番重擊空頭有效嗎？

香港作為最大的人民幣離岸交易中心，一直是狙擊與反狙擊人民幣的主戰場。中國人行連續重拳出擊，大幅收緊香港市場的人民幣流動性，提高借入人民幣的成本，打擊空頭。至於成效如何？市場拭以待。

歷史上，香港人民幣存款規模最高的時候，是在 2014 年底規模突破 1 兆元關口；2015 年人民幣出現貶值預期、資本外流壓力增大，中國人行收緊離岸人民幣市場的流動性，香港人民幣存款規模隨之下滑。境外人民幣則透過各種途徑回流境內套匯，香港人民幣資金池急速縮小。到 2017 年 1 月底，香港離岸人民幣存款規模攔腰降至 5225 億元。隨後的 1 年多時間裡，規模有所回升，但是力度不大。

離岸人民幣期貨交易量太小

利用匯率期貨是做空人民幣的最佳武器。如果沒有外匯期貨這個工具，則需要極大的資金來對沖交易。

但從中國人行的統計資料來看，8 月香港交易所美元兌人民幣期貨交易成交量略微回落至 24 萬手，月底持倉 3.6 萬手；新加坡交易所美元 / 離岸人民幣期貨，成交量 64 萬手，月底持倉 5 萬手。芝加哥商業交易所美元 / 離岸人民幣期貨成交量創歷史最高，當月成交 2 萬手，月底持倉 2420 手。據芝商所資料顯示，9 月 12 日美元 / 離岸人民幣期貨合約創下 2611 手的單日成交記錄。

這個市場的活躍度要容納空頭巨量流動性的空間顯然不夠。對比 1997 年，索羅斯做空港幣，在 1997 年 10 月至 1998 年 1 月，索羅斯一共拋空港幣 1000 多億元。當時香港廣義貨幣達到港幣 2.8 兆元，外匯存底 1000 億美元。

拆入人民幣做空也困難

利用匯率期貨大幅做空人民幣無用，那麼借入人民幣做空呢？實際上，2015 年「811」匯改之後，人民幣貶值就是從離岸市場先開始的。從香港人民幣隔夜 Hibor 利率歷史看，2016 年 1 月和 2017 年 1 月，香港離岸人民幣市場的確受到強力的干預。

2016 年 1 月，傳索羅斯在香港市場大舉做空人民幣，導致香港與大陸市場的人民幣匯率差距擴大，當時中國人行通過大幅收緊香港市場的人民幣流動性予以回應，國有銀行的香港分支機搆大量買入人民幣，推動隔夜人民幣借貸成本飆升至創紀錄的 66.8%，一舉挫敗市場空頭。

2016 年 9 月 8 日起，受遠期交易到期交割等技術性因素及季節性因素的影響，部分資金集中流向大陸，同業人民幣拆款利率大幅飆升，9 月 19 日，人民幣隔拆利率高達 23.68%，1 週 12.45%，1 個月 7.725，3 個月 5.86%，升至 2016 年 1 月 12 日以來最高水準，到 9 月下旬，香港人民幣拆款利率逐漸回到正常水準。

2017 年 1 月 6 日，香港人民幣隔夜 Hibor 暴漲 23% 或 2299.8 個基點至 61.333%，連續第二日暴漲，接近 1 年前的紀錄高點。1 週 Hibor 升至 24.731%，大漲 717.6 個基點。14 天 Hibor 升至 19.626%，大漲 391.9 個基點。

中國人行出重拳打擊空頭

由此可見，2016 年是中國央行狙擊人民幣空頭的重要年份。而今年 8 月以來，中國人行已連番出手重磅政策打擊空頭：

8 月 6 日，中國人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20%，加大做空人民幣的資金成本。

8 月 16 日，中國人行上海總部通知，上海自貿區內各銀行不得通過同業往來帳戶向境外存放或拆放人民幣資金。

8 月 24 日，中國人行宣佈人民幣對美元匯率中間價報價行重啟「逆週期因數」，對沖貶值方向的順週期情緒。

9 月 20 日，中國人行宣佈今後將在香港發行央行票據，可以減少商業銀行可貸資金量、回籠市場流動性。

9 月底，中國人行第三季例會 2 次提及匯率，在部署下一階段任務時，要求在利率、匯率和國際收支等之間保持平衡。

多記重拳之下，香港人民幣市場規模會不會進一步萎縮？狙擊人民幣空頭是否有效？市場正在拭目以待。

今 (2) 日，人民幣香港銀行同業拆款利率全面上升，隔夜升至 1.85433%，1 週和 2 週分別升至 4.656%、4.739%；3 個月升至 4.55967%；6 個月和 1 年期升至 4.519% 及 4.57133%。