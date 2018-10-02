〈大成鋼併購美廠〉併購有助加強產業主導權 美國布局不會停

大成鋼 (2027-TW) 今 (2) 日宣布斥資 3.5 億美元，收購美鋁旗下的鋁捲板廠，總經理謝榮坤指出，目前在美國鋁捲板通路已有價格主導權，此次收購目的主要是為鞏固貨源、提升市占率，而在貿易戰未趨緩下，投資美國的效益也將持續放大，他強調，未來會持續擴大在美布局，加強有產業主導權。

謝榮坤表示，除國外進口鋁捲板因反傾銷、232 條款等因素，難以打進美國市場外，由於近來美國鋁業廠多朝向精密化的航太、汽車等高端市場發展，反而放棄需求量最大商用鋁市場，而這次取得美廠，就是看好鋁捲板供不應求的態勢將延續。

謝榮坤強調，大成鋼在美國布局長達 20 年，在鋁捲板通路市占率高達 90%，因此對價格也擁有主導權，現在透過向上併購整合，除有助鞏固料源外，也能挾著生產能力強化通路的優勢。

國際貿易戰火持續延燒，謝榮坤表示，美國高築貿易壁壘，對在美國境內發展的大成鋼來說，也產生保護效益，加上反傾銷策略延續，有利公司營運表現，未來將持續加強在美布局，加強產業主導權。

據了解，大成鋼本次併購資金來自美國子公司及銀行融資，沒有動用到先前現金增資籌到的資金，謝榮坤表示，先前和大國鋼一起的增資，未來會繼續在美國尋找戰略上合作對象，尤其是製造業會從美國擴充，其他國家則從通路擴充。