大國鋼自結前8月EPS1.51元 前7月獲利已超車去年

大國鋼 (8415-TW) 今 (2) 日公告自結 8 月獲利，稅後純益 1.12 億元，月增 7.69%、年增 87%，每股純益 0.18 元；公司也同步公告 7 月自結獲利，累計大國鋼前 8 月稅後純益 6.62 億元，每股純益 1.51 元，其中前 7 月獲利，就已超越去年全年表現。

大國鋼公告自結 8 月營收 14.67 億元，月增 5.67%、年增 50%，稅後純益 1.12 億元，月增 7.69%、年增 87%，每股純益 0.18 元。

而大國鋼也一併公告 7 月稅後純益 1.04 億元，每股純益 0.17 元；合計 7-8 月營收 43.14 億元，年增 55%，稅後純益 216 億元，年增 70%，每股純益 0.35 元。

累計大國鋼今年前 8 月營收 110.74 億元，年增 50.66%，稅後純益 6.62 億元，每股純益 1.51 元，其中累計前 7 月獲利就以超越去年全年表現。

大國鋼為大成鋼 (2027-TW) 子公司，主要在美國經營扣件通路，公司今年同樣受惠美中貿易戰，推升營運升溫。

而大成鋼今日停牌宣布將斥資百億收購美鋁旗下公司，市場買盤也積極湧向大國鋼，今日股價漲近 5%，收盤來到 39.15 元。

大國鋼總經理謝榮坤出席大成鋼重訊時也表示，不只大成鋼將加碼布局美國，大國鋼亦將持續拓展在美通路，提升對市場的主導力。