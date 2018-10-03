季結後短期Hibor急降 惟年結將至 港匯或再觸7.85

隨著季結過後，短期港幣拆款利率 (Hibor) 大幅下滑，隔夜 Hibor 從上週五 (9 月 28 日) 的 3.88% 急降至 1.22%，跌幅高達 2.66%，創有紀錄以來最大跌；與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 則降至 2% 以下。港匯則偏弱，跌破 7.83 兌 1 美元。

市場人士預料，年結因素將令中長期利率向上，港匯月內或再觸及 7.85 弱方兌換保證價。

香港銀行上週四 (9 月 27 日)12 年來首次上調最優惠房貸利率(P)，大型銀行普遍升息 0.125%，昨(2) 日 1 週及 2 週 Hibor 分別跌至 1.7% 及 1.78929%；3 個月 Hibor 續跌至 2.23%，是 8 月以來最大跌幅。

長期利率方面，半年期 Hibor 報 2.37286%；1 年期則微升至 2.69607%。

圖片來源：香港銀行公會

短期利率急跌，上商財資業務處研究部主管林俊泓認為符合預期，屬正常表現，因季結已過，是否上調最優惠利率 (P) 的不明朗因素亦消失，加上快速支付系統 (轉數快) 已投入運作，銀行無需再預留額外資金作測試。不過，受年結因素影響，相信 3 個月 Hibor 之後會回升。

《星島日報》引述渣打香港外匯策略師張敬勤指，拆款利率只是正常的回順，預期因應整體大趨勢，Hibor 應會持續向上。

港匯走弱，昨 (2) 日最低見 7.8384，截至昨晚 8 時報 7.8352，下跌 81 基點；今 (3) 日最新報 7.8345 兌 1 美元。

張敬勤及林俊泓均預料，港匯 10 月有機會再度觸及 7.85 弱方兌換保證價。張敬勤指出，踏入 10 月，暫無資金流入，流動性寬鬆，香港銀行加最優惠房貸利率 (P) 及儲蓄利率的幅度較小，估計港美利差會再引發套利交易，因此月內港匯或重現 7.85 水平。

林俊泓也預料港匯將逐步趨向 7.85，只是速度問題而已。