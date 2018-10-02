陶冬：港銀太鬆懈 逼金管局出手施壓升息釋放風險

香港正式進入升息週期，瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬指，港銀一直不願升息，相當鬆懈 (complacency)，迫使香港金管局必須向銀行施壓，讓銀行能逐步升息以釋放風險，避免一旦利息急升，對房市以至香港經濟構成重大衝擊。

陶冬在接受《香港經濟日報》獨家專訪時表示，與其說是美國聯準會 (Fed) 升息令香港利息上升，不如說近期香港有大量資金流走。中美貿易戰對香港的資金面及經濟前景構成負面影響，美元大幅升值又令新興市場受到衝擊，導致資金撤離，未來香港要升息多少次，將取決於 Fed 的升息次數。

美國升息 8 次後，港銀上週普遍只升息 0.125%，被市場視為「升半次息」。陶冬表示，大型銀行不喜歡升息，但金管局擔心若港銀突然一口氣大幅升息，房貸利率會受很大影響，對房市衝擊很大，而房市出事對銀行及香港經濟是一大風險，因此施壓希望銀行可以逐步升息，惟升息與否始終是一個商業決定，於是罕見出現升息 0.125% 的現象

陶冬指出，金管局今年不停重申要注意風險、小心風險，反映當局對利率上升一事十分緊張，因這是一個系統性風險，對金管局來說，小幅升息可以釋放風險。

匯豐銀行亞太區顧問梁兆基上週四 (9 月 27 日) 曾表示，這次升息並非「不情願之舉」，強調是銀行商業決定。隨著美國 12 月升息機會偏高，他不排除年底前香港會再升息。

目前只有華僑永亨及集友銀行跟隨美利率，將最優惠房貸利率 (P) 上調 0.25%。陶冬指出，近期拆款利率 (Hibor) 上升，反映資金的供需關係出現轉化，銀行有升息壓力，小型銀行的壓力尤其大，因要通過銀行同業拆款利率市場進行融資，因此小型銀行就要更加要通過升息去吸引存款。

港幣與美元掛鉤，但美元存款利率遠高於港幣存款利率，因為香港銀行太鬆懈，不覺得是這一個問題，寧願賭一把，押注在資金外流及港幣存款轉走的金額不大，惟一旦資金突然大舉流走，銀行便需要大幅升息。

陶冬說「若貿易戰或新興市場危機惡化，不排除香港的升息幅度高於美國。」

陶冬認為，目前市場充斥大量不明朗因素，數個月前股市已對部分因素作反應，股市及債市均已進入熊市，但房市只剛開始反應，部分房屋出現削價，成交量急跌，雖然有個別成交價跌 5% 至 10%，但價格仍相對很硬，整體房市陷入膠著狀態。

他表示，不肯定房市會否步股債後塵，惟風險明顯高於從前。