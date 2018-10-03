【IPO追蹤】騰訊音樂在美提交上市申請

騰訊(00700-HK)旗下騰訊音樂正式在美國提交上市申請。據招股書文件內未提集資額，預期的總發行價為10億美元。

《路透》旗下《IFR》早前引述消息指，騰訊音樂估值約300億美元(約2340億港元)，《IFR》引述消息人士透露，料集資額約20億美元(156億港元)。預計於周三起展開上市前推介。

騰訊音樂旗下擁有四大音樂平台，分別為QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂2018年二季度月活躍用戶超過8億，二季度日活躍用戶平均用戶時長為70分鐘。

據招股書顯示，騰訊音樂2018上半年營業收入為86億元(人民

幣.下同)，按年增長92.2%；2016年和2017年營業收入，分別為43.61億元和109.81億元；毛利分別為12.32億元和38.1億元，毛利率從28.3%，提升至34.7%；經營利潤從1.03億元，攀升至15.93億元；純利則由0.85億元，飆升至13.19億元。

據初步招股文件，騰訊音樂上市前，騰訊持有58.1%股權，Spotify、PAG Capital分別持有9.1%和9.8%。騰訊音樂將設有同股不同權架構，騰訊和2018年前的股東將持有當中的B類股份，每股B類股份投票權相當於其他股東持有的A類股份的15倍。騰訊音樂現時未訂最終持股權和投票權比例。



騰訊音樂在分析行業前景時，引述艾瑞諮詢的數據表示，2017年中國的在線音樂娛樂市場，規模達到330億元人民幣，預計未來數年內，將以36.7%的年化增長率增長，在2023年達到2152億元人民幣的市場規模。

騰訊音樂計劃在紐交所或納斯達克全球市場上市，交易代碼為「TME」。

