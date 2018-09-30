陶冬：Fed升息波瀾不興 義大利預算雞飛狗跳

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，聯準會 (Fed) 升息為意料中事，義大利宣布大幅調高政府支出，則令人意外，以下為部落格全文：

上周有兩件影響全球風險資產價格的大事發生，一件在意料之中，一件在意料之外。意料之中的是 Fed 公開市場委員會將聯邦基金利率上調 0.25 個百分點，全球債市反應不大。意料之外的是義大利政府推出有利增長不利財政赤字的預算方案，財赤 GDP 比率達到 2.4%，遠高過歐盟的指標與市場的預期，方案甫出，義大利國債遭到強烈拋售，十年期國債利率升至 3.07%，為歐債危機後的新高。

同時市場擔心義大利極端政黨聯盟政府不斷與歐盟直接對立，甚至鼓吹脫歐，歐元受壓，歐洲銀行股被沽售。美國 PCE 資料與上月持平，令資金對於 Fed 加速升息步伐的擔憂稍微得到舒緩，儘管 Fed 調高利率，美國十年期國債利率受到的衝擊有限，倒是新興市場國家利率和匯率受到更大的影響，阿根廷比索再次遭遇拋售與沽空。除了義大利之外，歐洲還受到核心通脹意外降溫的影響，歐元匯率疲弱。美國對伊朗石油禁運和庫存下降，布蘭特原油價格維持在 80 美元樓上。黃金價格依然沒有起色。

貿易糾紛、減稅效果、大法官性醜聞等令華盛頓充滿變數，美國 Fed 是當地為數不多的確定性因素。鮑爾及其同事決定升息，幾乎沒有人感到意外，美國貨幣政策在出臺之前已經被充分地滲透到市場價格中了。

強勁的經濟增長、平穩的通膨環境、溫和的工資上漲給了貨幣當局漸進式升息的機會，最新的核心 PCE 維持在 2% 的政策目標點上證實決策者的舉動與實際情況相吻合。相對於葉倫，鮑爾領導的 Fed 更加針對現有資料，較少談論預期，在通膨局面不明朗、工資走勢飄忽、週邊環境動盪的情況下，這種做法比較慎重穩妥，也比較切合經濟基本面因素，受到了市場的廣泛歡迎，國債市場相對平靜。本屆 Fed 所面臨的不確定性，乃是金融危機後最大的，但他們的處理手法卻很圓滑成熟、對市場友好，在鴿派基調下緩步加息。

義大利總理 Di Maio 站在首相府陽臺上向支持者宣告，「我們做到了！」以五星運動為首的極端政黨聯盟推出了財政赤字高達 2.4% 的 2019 年預算案，此數位遠高過前政府與歐盟達成的赤字目標，也遠高過歐盟要求成員國堅守的財政紀律，幾乎可以肯定羅馬與布魯塞爾之間會有一場爭執，甚至可能威脅到歐元的穩定。

極端政黨在選舉中靠反本國傳統政治勢力、反歐洲聯盟監管上位，執政後挑戰歐盟現有規則其實根本不出奇，只是市場在過去數月採取了鴕鳥政策。2.4% 的財赤會讓歐盟感到不舒服，不過筆者判斷尚未踩在布魯塞爾的底線上面，經過修改後義大利的財政案應該可以于十一月通過歐盟審核。

筆者的擔心是，極端政黨聯盟會在今後不斷挑戰歐盟的權威與底線，以迎合自己的選民訴求，這個對歐盟內部的團結乃至歐元穩定均構成威脅。好消息是，義大利經濟金融與歐洲大陸的聯繫遠強過英國，義大利出現實質性脫歐的機會不大；壞消息是，歐盟三大發起國的義大利出來攪局，對歐洲金融與歐元匯率穩定的衝擊可能極大。未來數月，市場必須穿過義大利財政雷區；未來數年，義大利政局都是歐洲的不確定因素。

本周市場焦點是美國九月非農資料，市場預期中位數為 190K，如果資料出乎預料，對美元匯率的影響可能大過對 Fed 利率決策的影響。英國保守黨舉行年會，首相特蕾莎. 梅伊會面臨一場硬戰。澳洲央行會議應該沒有升息舉動。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。