不只是港股新股 「007御用」跑車Aston Martin也破發了

周三，英國豪華跑車製造商 Aston Martin 在倫敦證券交易所正式掛牌交易。該股開盤後擴大跌幅，盤中大跌逾 5%。

此前，Aston Martin 將 IPO 價格定在每股 19 英鎊，公司估值為 43.3 億英鎊。

阿斯頓 · 馬丁起初將上市參考價區間設定在每股 17.50-22.50 英鎊，之所以此後定為 19 英鎊靠近區間下限，路透社援引一位熟悉該 IPO 計劃的人士解釋稱，因投資者擔心 Aston Martin 推出新車型計劃的執行風險。該公司計劃在 2016 年到 2022 年間每年都推出一款新車型。

在 IPO 之後，Aston Martin 可能堪堪躋身於英股富時 100 指數，這將是自捷豹之後，首次有汽車股被納入英國藍籌股指數。

Aston Martin 多次出現在 007 系列電影中，是片中男主角詹姆斯 · 邦德（James Bond ）的御用座駕。

該公司去年自 2010 年以來首次盈利，史上更曾七度破產。公司主要擁有者是義大利投資公司 Investindustrial 和數家科威特投資者。

IPO 高潮與新股頻頻破發

不幸的是，Aston Martin 上市這宗公司史上的里程碑事件，恰巧趕上了今年以來的新股上市潮與破發潮同時出現。

9 月 28 日，中國行動網路公司觸寶科技在紐約證券交易所 (NYSE) 正式掛牌上市，開盤即破發，上市開盤價為 11.50 美元，相比此前最低定價 12.00 美元下跌了 4.17％。開盤後更是幾乎立刻就大幅下跌，當日收盤報 9.44 美元，暴跌 21.33%。

此前，包括美團點評和海底撈在內的港交所上市新股紛紛破發，華興資本上市首日更是暴跌 22%。

相比之下，作為三年前 10 月下旬上市的「前輩」法拉利的首發之日命運就好很多了。當年，菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）旗下法拉利在上市首日開盤價一度上漲 15%，達到了 60 美元，當天收盤迴落至 55.00 美元，較開盤價約上漲 6%。

Aston Martin IPO 之後的核心看點是，如何有序且順利地推出爆款新車？

市場預期最高的是一款將在 2020 年推出的奢華轎跑——Aston Martin2018 年預計銷量為 6300 輛，但在新車的助力之下，2020 年將實現大約三分之一的增長。從「中期」來看，Aston Martin 的目標是年產 14000 輛豪華跑車，大約比法拉利目前的年銷售數量高 50%。

除了法拉利與 Aston Martin 以外，隸屬於吉利集團的沃爾沃品牌汽車公司也在尋求 IPO，德國大眾集團同樣在謀劃拆分「超級豪華品牌」子公司——包含賓利、布加迪、保時捷和蘭博基尼的超華麗陣容。

文章認為，要避免落入「價值陷阱」股票的誤區，作為跑車製造商，做好產品定位和營銷將是重中之重——擺脫無限制的生產製造陷阱，而是更多從產品層麵塑造標杆。這是之前成功上市的超級跑車品牌法拉利過去三年做的最正確的事。