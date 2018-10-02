義大利預算赤字恐釀危機 歐元走跌

義大利政府承諾擴大支出，未來 3 年預算赤字目標，占國內生產毛額的 2.4%，已接近歐盟規定上限 (3.0%) 危險水準；受此消息影響，今 (2) 日義大利不僅遭遇股債雙殺，亦拖累歐元走跌。

台北時間週二下午 5 點 51 分，Investing.com 數據顯示，歐元兌美元下跌 0.57%，至 1.1512。

歐元兌美元走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

目前義大利政府債務，已達國內生產毛額的 130% 以上，遠高於歐盟設定的上限 (60%)，2.4% 的預算赤字目標，恐使義國負債，進一步惡化。

根據 CNBC 報導，疑歐派人士、義大利下議院預算委員會主席 Claudio Borghi 認為，歐元無法解決義大利的財政問題，「我相信，若義大利有自己的貨幣，大部分問題，都可獲得解決。」

Borghi 的言論，使義大利 10 年期公債殖利率，於倫敦時間週二上午 8 點左右，漲至 3.40%，創 2014 年 3 月以來新高。

義大利銀行股多走跌，Banco BPM、UniCredit、Intesa Sanpaolo，分別下挫 5%、3.2% 與 2.7%。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 日前示警，義大利的預算草案，違背歐盟的預算目標，應該更改。

容克直言，不希望過去的希臘危機，在義大利重演，「這樣的危機，一次就夠了。」