國慶假後港股重挫643點U+A0 燃氣股暴跌

內地展開悠長十一黃金周之際，港股於國慶假期後首個交易日，急劇下挫，未有跟隨外圍造好。10月2日，恒生指數開市時已低開72點，已是日內高位，報27716.16點。之後持續向下，於下午跌勢進一步擴大，於15:39左右曾跌至日內低位27073.08點，最多跌715點，險守27000點水平；上下波幅643點。收市報27126.38點，跌662.14點或2.38%，成交金額只有909.8億港元。

恒生國企指數收市報10754.56點，跌263.31點或2.39%。

10月恒生指數期貨於15:57報27030點，跌847點，未平倉合約逾12.2萬張。

11月恒生指數期貨報27048點，跌846點，未平倉合約逾100張。

由於內地十一黃金周假期，滬深港股通暫停。

股王騰訊(00700-HK)連跌3天，收市報317港元，跌6.2港元或1.9%。騰訊周日宣佈進行架構調整，保有原有的四個事業群外，另新成立雲與智慧產業事業群（CSIG）、平台與內容事業群（PCG）兩大事業群，是繼2012年以來，騰訊最大一次的架構調整。

中國平安(02318-HK)收市報77.3港元，跌2.2港元或2.8%。友邦保險(01299-HK)收市報67.55港元，跌2.35港元或3.4%。銀河娛樂(0027-HK) 收市報47.3港元，跌2.35港元或4.7%。澳門9月博彩收入同比升約2.8%至近220億澳門元，低於市場預期。

燃氣股暴跌。華潤燃氣(01193-HK)收市報28.8港元，跌3.05港元或9.6%；中國燃氣(00384-HK)收市報20.2港元，跌1.95港元或8.8%；新奧能源(02688-HK)收市報58.25港元，跌9.75港元或14.3%。花旗發表報告，下調大部分燃氣股目標價，原因是中國政府正就下游天然氣工程安裝費設回報上限進行諮詢，故對內地下游天然氣行業持謹慎態度。花旗估計若接駁費 下調政策於2020年落實，收費或大幅削減3成，毛利率將由62%降至46%。花旗預期，這次對內地對下游天然氣分銷回報設上限，及削減中游天然氣運輸基建的回報，只是個開始，以促進更廣泛的天然氣使用保護環境。

油價持續上漲，布蘭特原油期貨周一收高 2.30 美元，或 2.78% 至每桶 85.03 美元。中國海洋石油(00883-HK)逆市造好，收市報15.64港元，升0.14港元或0.9%。中國恒大(03333-HK)亦升0.05港元或0.2%，收市報22港元。