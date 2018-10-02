中國上市公司老闆也忙著去槓桿 大量股權質押比例求心安

今年中國股市跌得正兇時，很多上市公司股東為股權質押平倉風險壓得喘不過氣，但也有不少上市公司董事長忙著降槓桿，根據陸媒統計，今年來就有一百多家上市公司董事長減少質押股份數量，主要有兩大原因。

陸媒報導，這些上市公司董事長忙著降槓桿的原因有二，一是目前中國處在降槓桿背景下，股權質押不再那麼好做。據統計，今年前 8 個月，滬深兩市股票質押初始交易金額為人民幣 2734.54 億元，購回交易金額為人民幣 4172.57 億元，股票質押業務規模出現大規模下滑。



另一個原因，則是基於董事長個人的資金安排和需要，一位剛把個人質押率由 90% 以上降低到了 70% 左右的一家創業板企業董事長指出：「槓桿降下來，讓投資人安心，也讓自己安心。」

不過，談到要降槓桿，最重要的還是要有資金。簡單來說：「質押股份數量降低，也就是等同還錢」這時有辦法減少質押股份的企業老闆，資金實力必須相當雄厚。據統計，今年來有 18 家上市公司董事長的質押股份數量下降超過 50%，質押股份數量下降超過 30% 的董事長則有 30 位。

例如永輝超市董事長張軒松將與張軒甯兩兄弟，到今年上半年結束，質押股份數量已經只剩 4.2 億股，整整「贖回」約 11 億股。此外，泰格醫藥公司控股股東、董事長葉小平的股權質押比例已經從去年底的 52% 至今已降至 14%。

有券商人士表示，這些實力雄厚的董事長所執掌的上市公司經營和現金流情況往往非常好，不少公司都已提出買回庫藏股計畫。

例如董事長質押率從去年底的 22% 降到最新 13.36% 的索菲亞，就宣佈計畫買回不低於人民幣 2 億元且不高於 3 億元的公司股份。此外，更推出一項經銷商持股計畫，至 9 月 26 日，這項計畫已累計買入公司股票 3023 萬餘股，占公司總股本的 3.274%，總成本人民幣 8.54 億元。