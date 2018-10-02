蛋白飲料行業好景氣，養元飲品能否勝出？

中秋、國慶聯翩而至，“吃喝行情”再度成為資本市場的熱點話題，連帶著食品飲料板塊也騷動起來了，比如我們今天文章的主角“養元飲品”（603156-CN），節前8個交易日共錄得7天上漲，其中單日最大漲幅超過8%。雖說節假日對食品類產品有催動作用，但在資本市場，真正有話語權的依然是公司業績，養元飲品的股價走勢，不免折射出公司基本面的強勁態勢。

養元飲品股價走勢 圖源：同花順

養元飲品上半年業績增長強勁

河北養元智匯飲品股份有限公司，成立於1997年，係中國核桃飲品行業的先行者，是集研發、生產、銷售於一體的大型核桃飲品製造企業，目前擁有河北衡水、河南漯河、安徽滁州、四川簡陽、江西鷹潭等加工生產基地，年綜合產能已達150萬噸。公司主打產品為“六個核桃”，原材料採用新疆、太行山、雲南等中國核桃主產區精選的優質核桃，併運用企業獨創吸收，能夠有效改善大腦疲乏狀態，適合學生、白領等用腦人群飲用。六個核桃分為無糖型和低糖型，是植物蛋白飲料行業具有廣泛影響力的品牌。

圖源：網絡

2018年上半年，公司實現營業收入41.63億元（人民幣，下同），同比增長13.55%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.08億元，同比增長30.78%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤11.28億元，同比增長38.48%；經營活動產生的現金流量淨額為9.82億元，同比增長67.93%。

具體來看，報告期内公司調整品牌建設策略，採用深耕潛力市場、夯實成熟市場的營銷戰略，使營業收入同比增長13.55%。因為銷售收入增加導緻營業成本增加，同時材料採購價格下降導緻單位營業成本下降，且前者變動幅度大於後者，所以營業成本同比上期增長9.65%。而在一向被市場所诟病的營銷費用上，養元飲品期内罕見下降，上半年銷售費用4.78億元，同比下降13.79%。同時為了應對“產品單一風險”，養元飲品加大產品研發力度，期内研發開支增長123.93%。財務費用上，報告期内將部分閑置自有資金由原來的購買理財產品改為銀行定期存款，從而使銀行存款利息同比增加，最終導緻財務費用同比大幅下降。

圖源：養元飲品中期財報

此外，得益於旺盛的銷售及減少理財產品，公司貨幣資金本期期末數達到38.57億元，較上期期末數增長587.95%。

毫無疑問，各項指標都證明養元飲品業績增長期強勁。而隨著消費升級及人們生活品質的提高，對健康的訴求越來越強，體現在飲食方面，營養、健康因素在消費者心中所佔的比重日益提升。這對專註做蛋白飲料的養元飲品而言，無疑將受益於行業利好。

蛋白飲料行業景氣度高，養元飲品能否勝出？

據前瞻產業研究院發佈的《2017~2022年中國植物蛋白飲料行業市場需求與投資規劃分析報告》數據顯示，植物蛋白飲料行業2007年~2016年復合增速達24.5%，在整個飲料行業的佔比上升至18.69%，預計到2020年植物蛋白飲料市場規模達2583億元，佔飲料行業的比重繼續上升至24.2%。

由此可見，植物蛋白飲料因為切中市場營養健康的需求，已逐漸為越來越多的消費者所偏好和關註。源於此，也有更多的廠商意欲或已經涉足其中，打算分得一杯羹，比如承德露露、伊利、蒙牛、三元、娃哈哈、盼盼等知名品牌均已進入核桃乳行業，特别是承德露露，兩者同為河北企業，但露露在口碑、資歷均勝過養元飲品，將是一個強勁的競爭對手；再者有伊利等乳業巨頭，加持研發、資金、營銷優勢，整個行業的競爭將日趨激烈。

此外，就養元飲品本身而言，當下產品單一是製約業績持續增長的因素之一。從產品體係來看，養元飲品旗下有有核桃乳、核桃花生露、核桃杏仁露等，但這些產品主要屬於主要以核桃仁為原料的植物蛋白飲料，併且核桃乳是其中的主要產品，面對也都是需要用腦的學生、白領等人群，差異化不大。一旦消費者偏好發生變化，會對公司銷售收入的持續快速增長造成較大影響。能否加大跨品類研發力度，併成功讓市場接受，是對養元飲品接下來的一個大考驗。

追溯養元飲料的戰略線，“重營銷、輕研發”和大單品策略是初期勝出的“法寶”，但對於日新月異的市場而言，產品才是立足百年的根本。