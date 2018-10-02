超過2000年科網泡沫水平！全球虧損企業在美上市數量創歷史新高

美股仍然沉浸在史上最長牛市的喜悅之中，標普 500 指數更是在第第三季大漲 7.2%，創下 2013 年第第四季以來最大單季漲幅。就在此時，IPO 市場卻迎來了一個值得警惕的事實。

《華爾街日報》援引佛羅里達大學金融學教授 Jay Ritter 編制的數據顯示，2018 年前第三季，在美上市的企業中有 83% 在上市前 12 個月內出現虧損。

這一數字創下 1980 年有此數據以來的新高，高於此前的最高紀錄——2000 年網路泡沫時期，81% 的 IPO 新股沒有盈利。

但數據也指出，如今的科技公司 IPO 情況比網路泡沫時期來得要好。2000 年，僅有 14% 的在美上市科技公司盈利，但今年迄今，這一比例已經來到了 19% 的水平。

在上市企業賠錢的同時，買入這些虧損企業的投資者卻獲得了一定回報。截至上周四 9 月 27 日，虧損上市的企業今年股價已經上漲 36%，高於盈利企業的 32%。這一漲幅也打敗了標普 500 指數 9% 在同一時期內的回報率。

「憑空賺錢」如此容易的情緒推動新股上市公司數量激增。Dealogic 數據表明，今年前三個季度，有超過 180 家公司在美國進行了超過 500 億美元的 IPO。這意味著 2018 年即將成為 2014 年以來新股發行最為繁忙的一年。

投資者為何胃口大開？《華爾街日報》給出的解釋在於，儘管 IPO 數量有所上升，上市公司的數量卻在一直處於下滑狀態，近年來熱門的初創公司，如 Uber 和 Airbnb，均長時間保持在私有化狀態。

Firsthand Capital Management 首席投資官 Kevin Landis 進一步指出，一些公司可能更願意在沒有盈利的情況下上市，而非等到略有盈利、本益比畸高時上市。

在此之前，網路泡沫已讓市場直觀見證了許多頗受歡迎的企業遭受破產。下一次衰退到來時，這一幕或將再次重演。

Landis 由此表示，

從 2000 年學到的教訓就是，不要追逐別人都在追逐的東西。

編制數據的 Ritter 教授則總結出了最大的風險：

投資者對新興成長型公司的信心建立在非常樂觀的假設之上，但這些公司的問題在於，如果公司業績不佳，它可能很快就會被重新估值。