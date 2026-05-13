鉅亨網新聞中心 2026-05-13 15:50

劑泰科技 (07666-HK) 周三 (13 日) 掛牌港交所 ，每股定價 10.5 港元，上市首日表現極為亮眼，開盤價即達 28.68 港元，漲幅高達 173.14%，總市值衝上 330.54 億港元。此次 IPO 共募集資金逾 21 億港元，創下 2026 年迄今港股醫療健康領域募資規模之最。

號稱「全球 AI 藥物遞送第一股」的劑泰科技，本次上市引發全球資本市場強烈追捧。在公開發售階段，劑泰科技獲得超過 6,900 倍的超額認購 (具體為 6,910.96 倍)，鎖定認購資金逾 7,300 億港元。國際配售亦獲得 33.86 倍認購，並成功吸引貝萊德 (BlackRock)、高瓴資本、國風投等 18 家頂級機構組成基石投資人名單。

‌



至此，劑泰科技與英矽智能、晶泰科技共同撐起「AI 製藥三小龍」的格局，並憑藉「藥物遞送」的定位實現了清晰的差異化競爭。

核心技術：以 AI 打造精準導航的「納米火箭」

劑泰科技的核心競爭力在於其「AI + 納米藥物遞送」技術。相對於多數 AI 藥企聚焦於「尋找靶點」，劑泰致力於解決「藥物如何精準送達病灶」這一關鍵痛點。董事長賴才達博士將遞送系統比作「火箭」，藥物成分比作「衛星」，其目標是以 AI 打造納米火箭，在人體細胞中實現精準導航。

公司依託自主研發的 NanoForge 體系，涵蓋龐大脂質庫、AI 基礎模型及 METiS AI 智能體，並開發出 AiTEM、AiLNP 及 AiRNA 三大平台。這套系統將傳統需耗時 1 至 2 年的製劑優化週期，大幅縮短至不到三個月，極大地打破了行業研發效率困局。

業務佈局與財務實力

目前劑泰科技已建立超過 10 種管線產品，涵蓋肝癌治療 (MTS-105)、自身免疫性疾病 (MTS-109) 等前沿領域。其中，針對假性延髓情緒失控 (PBA) 的藥物 MTS-004 已完成臨床試驗，並在 2025 年為公司貢獻了 1.03 億元人民幣的營收，顯示其平台具備實質的商業化變現能力。

未來展望與資金用途