輝瑞大改革：執行長變太上皇 新任CEO重點續專注研發

輝瑞公司 Pfizer (PFE-US) 週一 (1 日) 表示，董事長兼首席執行長 Ian Read 將在年底前任職董事會執行主席一職，將擔任 8 年的 執行長一職交棒給任職于輝瑞約 24 年、現年約 56 歲的現任營運長 Albert Bourla。

Read 在一份書面聲明中表示，「過去 8 年中擔任輝瑞執行長是一種榮幸，然而，現在正是改變領導力的最佳時機，Albert 是指導輝瑞公司走向未來時代的合適人選」。

股市方面，輝瑞上漲 0.45% 來到每股 44.27 美元。今年來股價已上漲約 22%。

輝瑞股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在 Read 的年代裡，輝瑞推動了 30 項食品和藥物管理局 FDA 的批准。該製藥公司目前正在進行 25 至 30 項批准，其中 15 項預計將成為大買座藥物。

Read 也是願意聽從美國總統川普的意見，推遲藥價漲幅的時程表，而默沙東 Merck (MRK-US) 及諾華 Novartis (NVS-US) 也都效仿輝瑞。

然而，在 Read 的任職裡，兩次重大合併案都無法實現。4 年前阿斯利康 Astra Zeneca (AZN-US) 拒絕了輝瑞的併購要約。2016 年，在美國稅收規則發生變化後，輝瑞公司放棄了與 Allergan (AGN-US) 的 1.6 億美元合併案。

不過，輝瑞的併購能力還是相當可觀，2016 年併購了 8 個產品線或企業，其中的 Medivation 併購金額為 140 億美元。

在今年早些時候擔任現職營運長之前，Bourla 領導了輝瑞公司的創新健康部門。2017 年該部門的營業額為 314 億美元，稅前收入為 183 億美元，同比增長 8% 和 17%。

今年 7 月份，輝瑞將 2018 年的銷售前景削減了 5 億美元，指出更新版本反映了外匯匯率的不利變化，使新營收預測落在 530 億至 550 億美元。同時也預計將砸更多資金在研發及創新上。

給予輝瑞「買進」評級的 Edward Jones 分析師 Ashtyn Evans 認為，輝瑞新藥管道強勁的勢頭都歸功於他，給予執行長一位將代表輝瑞還會卓重於新產品及創新這一塊。

Bourla 推動了年營收 31 億美元的癌症藥物 Ibrance，而輝瑞預計 2022 年將獲得 30 項新藥物的批准，而預計一半年營收可達 10 億美元，其中的心臟藥物 tafamidis 有望成為心臟類藥物的明日之星。

內部研發也將彌補其他的挫折，包括仿製藥物 (biosimilars)，這塊業績令人失望。輝瑞正在努力扭轉這一領域的局面，該部門是 10 年來最大的併購交易，2015 年以 170 億美元收購 Hospira 企業獲得的。

輝瑞的一些最成功的藥物來自收購，包括重磅疫苗系列 Prevnar，作為 2009 年與惠氏的 680 億美元交易一部分。

輝瑞目前的管道也不例外。Tafamidis 於 2010 年通過收購 FoldRx，而 Rivipansel 也是獲得 GlycoMimetics 的許可權。