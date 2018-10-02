美股IPO市場8成上市企業虧損 中國科技業跑步進場

美國佛羅里達大學金融學教授 Jay Ritter 統計發現，今年前 3 季，83% 的美國 IPO 皆屬於截至上市首日 12 個月內虧損的企業，刷新了 2000 年所創下的 81% 的紀錄。華爾街日報認為，上市虧損企業的數量增長，來自投資人對新投資標的的渴求。

近期上市虧損企業中，以加拿大大麻生產商 Tilray 為例。其股價自 8 月中旬開始暴漲，9 月 19 日盤中更是漲逾 90%，使得其上市 2 個月內漲幅就突破 1660%。而本周一 (1 日) 收漲近 15%，收報 164.98 美元，較發行價漲逾 870%。

造成 Tilray 暴漲原因，多半與大麻商用相關的消息驅動有關，財務上並沒有太大的支撐。Tilray 8 月公佈財報顯示，今年 2 季淨虧損已從 1 年前的 240 萬美元飆升至 1280 萬美元。

除了上市虧損企業數量增長，中國科技企業也陸續進場。

復興資本 IPO 報告顯示，今年前 3 季，在美國上市的中國科技企業共 23 家，遠超過美國科技業上市家數。

復興資本發現，今年第 3 季中國科技業 IPO 交易量創下 2014 年第 2 季以來新高，其認為因為第 4 季仍有不少中國企業排期上市，因此既使第 4 季美國科技企業上市數量超過第 3 季，也不會超越中國同業上市家數。

(圖片來自復興資本)

Dealogic 數據顯示，今年 3 個季度內，超過 180 家企業通過在美國 IPO 募得超過 500 億美元，不論是上市企業數量還是募資規模，今年都有望創 2014 年以來新高。

美媒指出，截至上週四，今年上市的虧損企業上市以來股價平均累漲 36%，超過了今年上市企業總體漲幅 32%，遠優於累漲 9% 的標普 500。但一些分析師和投資者擔心，上市企業未來可能無法實現預期盈利，產生對於互聯網泡沫化的隱憂。