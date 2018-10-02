“改名換命”的雄岸科技，玩的轉區塊鏈技術嗎？

9月12日，SHIS LTD（01647-HK）發佈公告稱，更名為“雄岸科技”，值得一提的是本次雄岸科技不單單更改公司名稱，還更改了股份簡稱與公司網址。其實，上市公司證券簡稱往往是給投資者的首張名片，一般情況下，上市公司的名字都會體現出公司的行業背景（如某某地產、電器、設備等），讓投資者一眼意會該公司所屬的行業，而上市公司改名往往意味著企業發展方向可能出現改變，即有“改名換命”的說法。從二級市場股價表現上來看，大部分上市公司改名後，股價都出現不同程度的上漲，甚至是暴漲。雄岸科技也不例外，股價在改名後，股價一改往日下跌趨勢，截至9月28日收盤，雄岸科技近一週漲跌幅達45.69%，報1.690港元。

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實際上，今年4月份，SHIS LTD上市剛滿一年，就遭人要約收購，而如今連名字都被改了，可謂是命運多舛啊；而此時改名“雄岸科技”，這名字似乎與國内的雄岸基金有所眼熟。相關資料顯示，雄岸基金創始者是本次要約收購發起人之一的姚勇傑，如此一來，改名雄岸科技，那就不意外了。姚勇傑為何許人也？為何此時選擇入主雄岸科技？

區塊鏈投資人且身兼多職

說起姚勇傑，對於玩幣圈或涉足區塊鏈技術的朋友併不陌生，姚勇傑是區塊鏈行業的著名投資人,已對杭州嘉楠等數間世界領先的區塊鏈公司作出成功投資,在業界有廣泛的影響力及號召力。

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目前，姚勇傑是國内明星私募股權投資公司——杭州暾瀾投資管理有限公司的主席；也是一間投資控股公司杭州雄岸投資管理有限公司董事長,該公司專註區塊鏈及人工智能等領域相關投資。另外，姚勇傑是杭州嘉楠耘智信息科技有限公司(嘉楠耘智)的天使投資者,該公司主要從事研發重復計算芯片；且為浙江雄岸區塊鏈產業發展研究院的總裁。值得一提的是，姚勇傑除了是雄岸科技的董事局主席外，也是漢唐國際控股有限公司(01187-HK)獨立非執行董事。

上圖為漢唐國際董事會成員

2018年4月, 雄岸全球區塊鏈百億創新基金的成立曾轟動一時，該基金由杭州市政府出資30%，是全國第一個由政府引導出資成立的區塊鏈基金。而姚勇傑為雄岸全球區塊鏈百億創新基金創始人之一，這也讓姚勇傑名聲鵲起。

而以上職務隻是姚勇傑的冰山一角，與其相關的公司達146家之多。

企業轉型區塊鏈領域，股價應聲大漲

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雄岸科技的前身SHIS LTD是一家控股公司。作為新加坡本地承建商，主要提供綜合樓宇服務和建築建造工程服務。通俗的說，承建商就是我們常說的施工企業，負責房地產項目及其相關配套服務的施工建設。SHIS LTD收入結構非常簡單，主營業務有兩項，分别是綜合樓宇服務和建築建造工程服務，其中綜合樓宇服務收入的8成左右來自新加坡政府機構，而建築建造工程收入也主要依靠政府機構，如此一來，其業務非常依賴新加坡公共部門，收於來源相對單一，不利於企業長期發展。

截至2018年3月31日止年度，SHIS LTD實現收益5681.33萬新加坡元，同比增加21.3%；毛利1689.47萬新加坡元，同比減少6.1%，毛利率較上年同期的38.4%降至29.7%；營收雖然呈現增長態勢，但毛利卻持續下滑。SHIS LTD將原因歸於建築及建造工程貢獻的毛利率減少、外匯虧損及行政開支增加所緻。

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毛利率下滑是也引發SHIS LTD股價持續走低因素之一。在股價持續走低之際，卻迎來投資人姚勇傑強勢入主。

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而雄岸基金的發言人李晨曾表示，要約收購SHIS LTD不排除以後註入區塊鏈和人工智能優質資產的可能性；不排除雄岸基金創始合夥人李笑來未來和該公司合作的可能性。如此一來，無疑給SHIS LTD帶來多元化經營提供機遇的同時，借助姚勇傑在區塊鏈領域的影響力；給予了SHIS LTD未來發展提供了想象力，甚至提供了技術壁壘優勢。對此，二級市場SHIS LTD股價也應聲反彈。

為何赴港要約收購，佈局區塊鏈領域

至於為何赴港要約收購雄岸科技，姚勇傑併沒有作出過多解釋。但我們從姚勇傑過往的語錄或許能找出答案。

姚勇傑曾說過“我覺得數字資產未來是一個趨勢，這個規模會越來越大。現在全球數字資產一天的交易額已經遠遠超過納斯達克。也有些人非常樂觀，他也沒把納斯達克當回事。但是我覺得任何事情發展到一定程度還是會主動的去擁抱各個國家的一些監管，這個很重要。”

正如姚勇傑所說，區塊鏈技術未來發展潛力是無限，區塊鏈發展過程中，監管環境的管控度將影響其未來發展。

至此，姚勇傑選擇借助香港上市企業佈局區塊鏈領域，離不開香港二級市場對區塊鏈技術企業投出的“橄榄枝”。據港交所行政總裁李小加8月1日發表網志稱，計劃將在2018年推出一個全新的平台：香港交易所私募市場 HKEX Private Market。它將使用區塊鏈技術為早期創業公司及其投資者提供一個股票登記、轉讓和信息披露的共享服務平台。他表示，這將是一個不受《證券及期貨條例》監管的場外市場，作為創業企業的孵化器，它將為這些企業及其投資者進入資本市場提供“學前培訓”。相信這個平台將有助於香港創造支持新經濟發展的生態環境。

有了好的發展環境的支持，自然而然有利於姚勇傑在區塊鏈領域大施拳腳，更有利於提升企業的融資效率。

結語

姚勇傑在港要約收購“SHIS LTD”建築承建商，併改名，緻力於區塊鏈領域的發展。對於企業及要約收購方無疑是“雙赢”的局面，對於被收購的企業能夠呈現出多元化發展；而作為要約收購人的姚勇傑，直接收購可以減少了申請IPO上市的繁瑣步驟，有利於姚勇傑在區塊鏈技術領域快速的發展和應用，畢竟，在區塊鏈這片百舸爭流的領域，時間就是金錢；若稍作停留，留給後者的結果，可能就是“淘汰”。