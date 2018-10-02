新PC平台與繪圖晶片搭配MOSFET數量大增 大中等業者接單直達明年上半

受惠於英特爾、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）都在下半年相繼推出新款電腦中央處理器（CPU）平台，新平台所搭配的金氧半場效電晶體（MOSFET）數量較上一代平台增加 3～4 成，此舉將導致 MOSFET 缺貨繼續下去，包括大中 (6435)、杰力(5299)、尼克森(3317)、富鼎(8261) 等業者的接單能見度已達明年上半年，且報價續漲可能性高。首先就英特爾部分，下半年有用輕薄筆電平台 Whiskey Lake、二合一裝置的 Amber Lake 平台，桌上型 Coffee Lake Refresh 平台，後續還有輕薄筆電 Comet Lake 平台，以及 Cascade Lake 伺服器平台。超微則是在今年下半年推出多款 Zen 架構新處理器。輝達部分，繪圖晶片 12 奈米 Turing 核心繪圖晶片及繪圖卡已開始進入出貨旺季，也推出 7 奈米 Vega 繪圖晶片。



在英特爾、超微與輝達積極推出新款的 PC、電競、伺服器與繪圖晶片平台後，因運算功能等效能大幅提升，導致搭配內建的 MOSFET，需比前一代平台多出三到四成，但國際 IDM 大廠依舊無產能供應，訂單與產能排擠效應持續存在，在此挹注下，目前台系 MOSFET 設計業者依舊滿手接單，不單第三季營運績效將較上半年持續加溫，第四季展望也樂觀。