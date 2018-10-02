〈和泰看車市消長〉LEXUS買氣強勁 問題在「不夠賣」目標銷量先破2萬台

和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 今 (2) 日發表全新改款 ES 300h，入門的豪華版售價較改款前調降 5 萬元至 189 萬元，並領先豪華車壇宣布 2019 年式提供全 HYBRID 車系 HV 電池 8 年或 16 萬公里保固，和泰車總經理蘇純興表示，改款 ES 300h 年配額 1200 台，而 UX 新車系將於年底導入，加上 RX、NX 熱賣，品牌買氣相當強勁，「是 LEXUS 車子不夠賣，若原廠支援足夠量，品牌銷售突破 2 萬台沒問題」。

LEXUS 今年前 3 季銷量衝上 12914 台，年增幅高達 31.5%，是所有品牌中成長幅度最大者，不僅在總車市中居第 7 大品牌，也是豪華車壇的二哥，預估今年銷售可達 1.75 萬台。

蘇純興說明，ES 系列一年可賣 3000 多台，此次改款 ES 導入全新第 4 代 HYBRID 科技，展現更優異的表現，並擁有與汽油車興形同的超大型行李廂空間表現，明年銷售共上看 3700 台。

另一方面，蘇純興強調，HYBRID 科技是未來汽車能源的主流，LEXUS 身為 HYBRID 的領導品牌，必須強打更好的售後服務，因此自 2019 年式起將 HYBRID 全車系的 HV 電池保固期限，由原本已優於政府規範的 5 年或 12 萬公里，延長至 8 年或 16 萬公里。

蘇純興指出，8 年門檻是優於多數亞洲國家直逼美國的售後服務水準，藉此呼應消費者對台灣 LEXUS 的期待。

全新 LEXUS ES 300h 售價分別為豪華版 189 萬元、尊榮版 213 萬元以及旗艦版 235 萬元。