大中總座稱對客戶供給率不到一半 預期缺貨將延續至明年

近來市場上盛傳，金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 供不應求態勢已經轉變，對此，大中 (6435) 總經理薛添福表示，先前缺口至少三成，最近即使控制接單，但滿足率卻不到五成，預期缺貨情況還會延續下去，且明年都不擔心。被動元件、矽晶圓、MOSFET 與二極體等功率元件等，是今年因供給吃緊，股價漲幅最劇烈的三個族群，但近來市場卻頻傳，MOSFET 吃緊情況已經不像先前緊張，甚至有鬆動的跡象。



對此，薛添福分析，就 MOSFET 供需的評估點來看，需求端還是非常強勁，而 8 吋晶圓代工廠端也依舊供給吃緊，至於 EPI 部分，先前是「非常難」取得更多的貨源，現在則是「難」取得更多貨源。



而就大中來說，8 吋的代工協力廠主要有台灣的世界先進和上海的華虹，世界先進依舊產能大滿，華虹因 IC 端產能不像先前吃緊，所以可以多擠一點產能給大中，這也成了大中下半年業績成長動能，大中預期，明年代工廠端對大中的支持力道還不錯。



至於 EPI 取得方面，薛添福透露，2016 年底就感覺到市場會缺，大中有提前多要，目前也已經和矽晶圓廠商簽訂一定的供貨量，且明年也準備好了。但薛添福也坦言，目前協力廠商每個月都會給一定的量，大中每個月都會去多要，要不要的到，能給多少，都是變數。



就 MOSFET 產業來看，薛添福提到，缺貨情況先前是三成，最近控制接單，但客戶需求還在增加，現在供給率不到一半，預期缺貨問題會繼續下去，明年看來，還是會缺。



至於中國大陸有二家廠商用 12 吋生產 MOSFET，薛添福認為，現在全世界用 12 吋廠生產 MOSFET 只有英飛凌一家，而大陸這兩家對外揭露會做高壓產品，其產出情況與影響如何，都尚待觀察。