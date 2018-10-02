FinTech今年最大盛事 台北金融科技展12月登場 四大主軸亮相

為衝刺金融科技，金管會將在今年年底舉行「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」，預計於 12 月 7-8 日在世貿展覽館一館登場，將是歷來規模最大的 FinTech 博覽會，金融總會今 (1) 日表示，屆時將有超過 35 家國際團隊一同參展，共 150 家產官學研機構共襄盛舉，活動包括四大主軸：國際趨勢研討會、金融科技博覽展、主題亮點館，及產學創媒合活動 (含國內外新創與金融企業 Demo)。

這是金融總會在二年前成立「金融科技發展基金」之後，再有金融科技相關大動作，也是金融總會首度舉辦以 FinTech 聚焦的超大型金融博覽會。金融總會表示，屆時將涵蓋上萬人次、超過 360 個參展攤位，是台灣發展 FinTech 以來規模最大的金融科技盛會，也可說是國內集結包括金控、銀行、產險、壽險、證券、期貨等跨業別的金融科技大會師。

四大活動主軸今天率先亮相，國際趨勢研討會部分，將由金管會主委顧立雄從政策面開場，並邀請到「金融科技創新教父」Brett King 進行未來趨勢演說，及波蘭金融監理總署主席 Marek Chrzanowski、英國競爭及市場管理局開放銀行業務負責人 Bill Roberts 等多位國際重量人士來台演講分享。

金融科技博覽展則是針對產業生態規劃四大展區，匯集了保險科技、創新支付、區塊鏈、AI、大數據等最新 FinTech 應用，不但將展示國內各大金融機構最新特色服務，而且包括國際知名科技業大廠如 NEC、微軟等企業，以及全球前百大金融科技新創團隊 Cynopsis Solutions、NetGuardians 等國外知名新創及加速器都將參與，有助鏈接國際交流、深化創新能量。

其中「區塊鏈」，由於包括銀行、產險、壽險等都已有應用區塊鏈而發展的新金融服務，可說已出現跨金融業別成果，例如：中信銀已與陽明海運等業者合作以區塊鏈優化融資流程、富邦銀與台灣大車隊進行區塊鏈的支付合作、富邦產險透過區塊鏈推展「社群保險」、玉山銀與台大 Gcoin 合作區塊鏈的校園支付等，因此金融圈也看好屆時國銀在區塊鏈領域的應用創新，將成為金融科技博覽會的一大亮點。

而金融科技主題亮點館是由金管會及經濟部中小企業處聯手打造，金融總會表示，將以安全、便利、智慧的「未來金融城」為概念，規劃刷臉金融服務應用、金融科技知識 VR 遊戲競賽、手機資安健診，與含括食衣住行的「無人、無現金」商店，讓民眾透過遊戲體驗及互動，了解政府推動身分識別、區塊鏈應用、資安分享中心及行動支付等金融科技政策成果。