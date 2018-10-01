新光金將元富證納為100%子公司 朝向保險、銀行、證券三引擎發展

新光金 (2888) 透過換股方式取得元富證 10.76 億股，加計盈餘轉增資，以及先前 31.77% 持股，合計取得元富證已發行股數 15.99 億股，正式將其納入 100% 子公司，未來營運朝向保險、銀行、證券三引擎經營模式發展。新壽上半年實現投資收益 560 億元，新光銀第二季淨利差 (NIM) 上升 1.57%，較前一季上升 2bps(基準點)，以及第三季有 120 億元股息收入撐腰，新光金前 8 月稅後淨利 215.28 億元，每股盈餘 1.93 元。



先前法人預期，新光金全年稅後淨利將達 244.8 億元，每股稅後盈餘 2.39 元，新壽稅後淨利 193.5 億元，新光銀 50.89 億元，以其 8 月獲利表現，全年獲利有機會超越法人預估數，創下金融海嘯以來新高。



今年 4 月新光金宣布以換股方式合併元富證，換股比率為 0.96 股新光金換回 1 股元富證，透過換股方式，新光金取得元富證持 10.76 億股，加上先前持有 31.77%，正式納為旗下 100% 子公司。