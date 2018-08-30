〈新光金法說〉新壽投資三路並進 台股鎖定類債券股 並備妥300億元買不動產

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日召開法說會，由於投資績效亮眼，接下來投資策略備受矚目，財務長徐順鋆表示，將從三大方向切入，一、台幣保單的保費投資國內股票，標的以低波動高股息的類債券股票為主，二、外幣保單的保費則投資海外固定收益，三、備妥 300 億元投資不動產。

新光金副董事長李紀珠表示，新壽減碼國內債是看準趨勢，當時看到國內債券利率在彈升，並非刻意加速處理債券，而是看到利率慢慢往上走的趨勢，自然就資產進行正確配置。

展望未來投資策略，李紀珠表示，將以多樣化資產配置，股票、外匯、商品、不動產等都會是投資標的。

其中台股策略，李紀珠表示，會持續布局以 FVOCI 評價的低波動高殖利率股票為主，以提高現金股利收入。

徐順鋆補充，未來將以台幣保單的保費投資國內股票，標的以低波動高股息的類債券股票為主，像是電信股、保全股等都是波動很低卻有高股息的標的。且之後還會以外幣保單的保費投資海外固定收益，透過海外投資以分散風險及提高收益率，為了增加固定息收，所以會持續投入投資等級債券。

不動產投資部分，徐順鋆表示，新壽已備妥 300 億元投資不動產，包括用於興建中建物、以及持續尋找新的不動產標的投資，未來還有 10 棟樓將陸續完工，屆時全部完工後，滿租情況下，預估每年可貢獻新壽超過 6 億元的穩定租金收益。

此外，對後續景氣看法，李紀珠表示，依據央行最新報告，感覺不到有升息趨勢，尤其看到下半年經濟成長動能比起上半年弱，短期感覺不到我國央行會有升息動作。