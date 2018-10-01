晶技十一長假前拉貨助攻 9月營收估8.2億元創22個月新高

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 步出第 2 季營運谷底，產業進入行動通訊、網通電子需求旺季，9 月在十一長假前蘋果、非蘋陣營拉貨動作加持下，估營收將以 8.2 億元改寫 22 個月來新高，且出貨結構轉佳、經濟規模挹注，獲利也將走揚。

晶技 7 月營收 6.92 億元，8 月 7.46 億元，再寫今年新高紀錄，依目前出貨狀況預估，及大型 EMS 廠訂單來看，9 月營收將進一步跳高到 8.2 億元，創 22 個月來新高，今年以來營收將連續 5 個月成長。

晶技自結 8 月稅前盈餘 8705 萬元，月減 5.8%，年減 9.9%，累計 1-8 月營收 51.69 億元，年減 9.6%，1-8 月稅前盈餘 3.4 億元，年減 42.4%，每股稅前盈餘為 1.38 元。依晶技目前手中訂單來看，法人估，晶技 8、9 月營收上升幅度將最明顯，8 月攀上 7 億元，第 3 季營收估可逾 22.5 億元，季增逾 2 成。

晶技規劃，今年資本支出金額將為 8.6 億元，分別在台灣平鎮廠、浙江寧波廠、重慶廠擴充產能，晶技看好，今年 5G 通訊、手機及汽車應用成長，設置的新產能也已到位，將能掌握客戶需求。