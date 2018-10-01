牧德Q3營收9.65億元再創單季新高 下兩季訂單能見度高

AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (1) 日公告 9 月營收為 3.14 億元，月減 4.14%，年增 1.36 倍，累計前 9 月營收為 22.67 億元，年增 1.52 倍。牧德第 3 季營收 9.65 億元，再創單季新高，季增 31.11%，年增 1.6 倍；牧德主管強調，第 4 季及 2019 年第 1 季的訂單，目前也相當明朗。

牧德總經理陳復生表示，依據中國線路板行業協會 (CPCA) 調查顯示，在中國大陸昆區生產的 PCB 總產值 2017 年為 280 億美元，對美出口 5.3 億美元，佔 1.9%，占比雖然不高，但有助淘汰體質不良的競爭對手。同時，牧德新產品依序推出並獲市場認同，產品規格上拉大了與競爭對手的差距，今年下半年 AOI+AI 的產品組合，將更增加市場競爭力。

牧德第 2 季營收 7.36 億元，毛利率 73.81%，季增 7.41 個百分點，年增 21.92 個百分點，稅後純益 3.24 億元，季增 61.23%，年增 2.54 倍，每股純益為 7.61 元。牧德上半年營收 13.02 億元，毛利率 70.59%，年增 8.11 個百分點，稅後純益 5.25 億元，年增 2.49 倍，每股純益 12.33 元；牧德科技上半年毛利率並超越大立光 (3008-TW) 的 66.4%。