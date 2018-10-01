輝達2070顯卡10/17上市 灌頂Q4電競換機行情 板卡、散熱族群反攻

輝達 (nVIDIA) 上週在官方推特上宣佈 GeForce RTX 2070 顯卡將於 10/17 上市，有利電競換機進展，包括微星 (2377)、華碩(2357)、技嘉(2376)、承啟(2425) 等一、二線板卡業者以及雙鴻 (3324)、動力 - KY(6591) 等顯卡散熱廠均將受惠。週一 (10/1) 一線板卡廠股價反攻，微星漲幅逾 2%，最高來到 84.4 元價位，技嘉也回彈至 49 元價位，漲幅 1.66%，表現最亮眼的是散熱模組廠雙鴻，盤中買盤湧入一舉亮燈漲停。



輝達稍早發布的 GeForce RTX 2080 於 9/20 已經上市，2080 Ti 則延遲到上週末才正式上市。不過，因價格過高疑慮，加上評測出爐未如預期，使得市場對第四季電競市場的換機動能保守以對，業者期待主流規格顯卡 2070/2060 的推出將正式啟動電競設備換機潮。



輝達上週在其官方推特正式宣佈 2070 顯卡將在 10/17 上市，同時 2070 評測卡將在 10/8 寄出，10/16 評測解禁。價格方面為 499 美元起，比 1070 高 120 美元，公版價格為 599 美元。法人認為，此將有利於電競換機潮提前在第四季開始發酵，一掃先前市場悲觀氣氛。