微星舉辦國際電競賽事 MGA全球700支隊伍參戰 品牌發光

微星 (2357) 深耕高階電競市場，透過舉辦國際賽事強化品牌知名度，並獲致極佳成效。該公司舉辦的世界級電競賽事 MGA(MSI Gaming Arena)吸引了全球玩家的目光，今年來自全球近 700 支電競戰隊參與區域代表資格賽，戰況激烈。其中，僅有北美、歐洲、亞太及獨立國協四區的頂尖戰隊能脫穎而出，在 9/30 紐約巴克萊中心 (Barclays Center) 爭奪 MGA 2018 總決賽資格，冠軍隊伍將可得到 6 萬美元獎金。



此外，微星強化行銷量能，搶攻傳統旺季商機，週五 (31 日) 更宣布 MSI Dragon Club 正式開張。微星指出，此 MSI Dragon Club 主要是為了讓北美和歐洲的玩家在週末能玩得更盡興，因此 MSI Dragon Club 每週都開打，讓 CS:GO 玩家在 ESEA 平台上同場競技。