撐過5年機率僅1% 創業初期5個難題這樣解

撰文：劉茜汶 攝影：馬承祐、張家禎

根據最新調查，40 歲以下的求職者有 7 成 6 有意或已經創業，但根據經濟部統計，能撐過 5 年的創業者僅有 1%，這也代表陣亡率高達 99%，究竟這些創業者面臨了哪些問題呢？

人潮熙攘的台北東區巷弄，許多特色小店林立，一間挑高的 2 層樓店面，牆上掛著好幾塊滑板，這裡，是滑板選手柯家恩的滑板店。

知名運動品牌 Nike 在台灣僅贊助 3 名滑板選手，現年 25 歲的柯家恩就是其中一位。8 歲時因為興趣開始玩滑板，9 歲參加比賽得獎，被封為「滑板神童」，10 歲就與 Nike 簽約，甚至曾被演藝公司喬傑立簽下，演出偶像劇《西街少年》，至今，他仍是台灣滑板界的重量級人物。

本來要代表台灣參加亞運，柯家恩卻在今年 5 月練習時受傷，黯然退出，「當時我要飛越一台車子，在空中旋轉 360 度後下接斜坡，卻因為轉力過大、沒站穩，韌帶拉傷。」談起受傷的經過，柯家恩說當下心情很糟，畢竟滑板首度被列入亞運比賽項目中，不能代表參賽讓他相當扼腕，這次的傷勢預計年底才會復原，休養已 4 個月的他，暫時不能再做一些競技性的動作，只能慢慢地滑，不過這倒不影響他在學校教課。

19 歲與人合資開第一間店

人多嘴雜常有爭執

除了在學校教滑板，平常沒有比賽時，他就會待在自己的店裡。19 歲時，柯家恩和 4 位朋友合資，在士林開了第一間店，當時除了銷售商品，也舉辦比賽、首映會等活動，雖然曾有人質疑辦活動成本高又累，賺得還不多，「但對我來說，就是一個廣告的作用。」柯家恩這麼說。

合夥人間總有些意見相異，再加上人數較多，常覺得店內事務由他人處理就好，於是這間店營運 5 年後就收掉了。後來他的贊助商希望在台灣開展業務，便找上他，詢問是否有意願做品牌代理，柯家恩也決定自己出來做做看。

有了第一次開店的經驗，這回他不想找太多合夥人。目前柯家恩和一名饒舌歌手一同經營這家店，原因是在滑板影片中，「音樂」也是很重要的元素。問到選擇合夥人時，會設定什麼樣的條件？柯家恩竟說：「合得來就 OK。」沒想到他的答案竟會如此率性。

廣結善緣帶來客戶

挑選商品考量消費客群

自從有了自己的店，「我花了很多心思在這裡，」柯家恩表示，除了找尋合夥人，另一個在開店期間會遇到的問題，就是開發客戶。批發、代理進來的商品要給誰賣？好在滑板就是他的本業，所以常年下來也累積不少朋友，大家互相介紹，產品就有了去處。目前他獨家代理兩家品牌，分別是來自法國的 Helas 和 Avenue。

在選擇產品方面，他也有一套原則。「我會觀察店裡客群，再決定適合賣的東西。」一眼望去，柯家恩店裡除了滑板之外，還有衣服、包包等商品。此外，他也提到，有些商品雖然自己很喜歡，但怎麼看就是跟店裡其他商品不搭，他就不會進貨來賣。

放眼 2020 奧運

夢想傳遞滑板文化

談到最愛的滑板和自己的店時，不時能看到柯家恩露出專注的眼神和淺淺的笑容。因為從小就在世界各地比賽，柯家恩發現在滑板的世界中，比賽只不過是一小部分，好比日本、美國、歐洲等國家，都有滑板店結合活動、藝術，推廣滑板文化，「台灣好像比較沒有這樣的滑板店，所以我想自己開一間！」

他說道，台灣許多滑板店就只是單純賣滑板，缺乏文化的融合，贊助大廠也不願意多花錢培育人才。高雄有間叫做「overlord」的店就做得很好，讓他相當欣賞。

問到除了開店，還有什麼想要達成的？柯家恩?：「未來我想要開一間滑板場！讓大家都可以在裡面盡情享受玩滑板的樂趣。」雖然沒參加今年的亞運很可惜，但這個年輕的滑板小子，在好好養傷之餘，已經放眼 2020 奧運，更希望透過自己的店，向台灣社會傳遞滑板精神！

來源：《Money 錢》 2018 年 10 月

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