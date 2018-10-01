斜槓中年 打造人生下半場

撰文: 林奇芬

最近常聽到「斜槓青年」這個名詞，意思是年輕人不再滿足於單一職業，而選擇能夠擁有多重職業與身分的豐富人生，自我介紹時，可以用斜槓（Slash）說明多種身分。斜槓青年追求的不只是收入，更多的是為了興趣或是自我實現。

但是，我認為年輕人應該先培養第一專長，如果分心經營興趣，可能都不精通。反而是步入中年後，應該下定決心，當「斜槓中年」，培養退休後可以從事的「第二專長」。

舉 2 個朋友為例跟大家分享。有一位原先是公務員，但她認為即使退休，還是有許多發展空間，所以當符合退休資格後，便跑到國外進修，目前開設個人工作室，擔任「個人成長與職涯規劃」訓練師。另外一位，原先是會計師，但中年之後轉業當「個人形象顧問」，同樣花時間學習、轉型，每天都過得快樂充實。

許多上班族都在盼著提早退休，想著生活上有更多的自主空間，不必再被工作塞滿。但其實進入人生下半場，更多人想要的是「不再為錢工作」，做自己感興趣的事。尤其現代人壽命延長，即使退休也還有很長時間，可以好好經營下半個人生。

管理大師韓第提出「第 2 曲線」理論，他說，成功者只做 2 件事，時時檢視第 1 曲線，常常思考第 2 曲線。必須在第 1 條曲線尚未觸頂時，就展開第 2 條曲線，如此才有足夠的時間與資源，創造第 2 個高峰。我相當同意這種觀點，想要擁有豐富退休人生，必須從中年開始做 2 件事：

1 無後顧之憂的財務準備。資金，無疑是退休生活的重要支柱，退休前 20 年就要開始儲蓄，定期定額提撥資金是必要的，學習理財知識更有助於提高投資績效。遇到股災或金融風暴時，更是最好的投資時機。我前面 2 個朋友的例子，都是她們已經有相當的財務基礎，才能勇敢突破現況，展開全新人生。

2 提早培養第 2 專長。退休前 10 年開始培養第 2 專長，可以從自己感興趣的領域出發，並逐漸累積專業能力，同時還要思考，如何把興趣轉為事業或收入。這樣退休後，不僅每天工作與興趣結合，還能創造收入，是雙重喜悅。

不為趕流行，當斜槓中年是為了人生下半場過得更精彩豐富！

來源：《Money 錢》 2018 年 10 月

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