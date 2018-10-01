疑涉詐欺 港證監凍結金利豐等3券商客戶資產 總額101.68億元

香港證監會宣佈，對某客戶在 3 家券商的資產進行凍結，禁止包括金利豐 (1031-HK)、中南金融及匯豐金融證券亞洲等 3 家券商，在未取得證監會事先書面同意前，以任何方式處置有關或輔助、慫恿制定客戶帳戶裡的任何資產。

這 3 家券商中涉及金額共港幣 46.4 億元，交易總額高達港幣 101.68 億元。消息人士透露，此客戶或是藍鼎國際 (0582-HK) 主席仰智慧，而根據藍鼎國際公告，仰智慧在 8 月已失聯。

香港證監會調查發現，懷疑有人涉嫌在 1 筆由某上市公司間接授予此人的貸款融通的可疑交易中，串謀該上市公司及其附屬公司的某些管理層人員，策劃欺詐性計畫，其中涉及 2 項交易。

香港證監會懷疑第一項交易是涉嫌人可能串謀該集團的管理層人員進行一項計畫，促使該上市公司的附屬公司從涉嫌人全資擁有的公司買入另一家上市公司的股份，而交易的條款對買方不利並與聲稱的交易相關目的不符，而這次交易真正的目的是，讓涉嫌人在交易中犧牲該集團利益的情況下得益。

至於第二項交易，香港證監會懷疑，涉嫌人曾串謀該集團的管理層人員，使他得以透過其全資擁有公司，以大幅過高的定價向該集團已認購的數個基金出售另一家非上市公司的重大權益，借此欺詐該集團及對該集團不利的方式，令自己取得重大利潤。

香港證監會認為，涉嫌人可能曾犯《證券及期貨條例》第 300 條下涉及證券的欺詐或欺騙罪行。

香港證監會表示，該集團在該等可疑交易可能已蒙受大約港幣 101.7 億元的損失，如果涉嫌人被裁定在該條例中任何上文所指明的條文中負有法律責任，則根據《證券及期貨條例》第 213 條，可能會被要求對相關受害人作出賠償，或使任何交易各方回復它們訂立交易之前的狀況。

涉嫌人在金利豐、中南金融及滙豐金融證券亞洲持有證券及現金共港幣 46.4 億元，香港證監會相信，有需要組織涉嫌人操作及處理這些帳戶，及保護帳戶內的資產以待進一步調查，包括資金追查。

香港證監會透露，涉嫌人是某上市公司的主席，該公司據稱與涉嫌人失去聯絡，而香港證監會發現近日的新聞報導顯示，涉嫌人可能身處海外或身處中國正就一宗涉嫌貪污案件接受調查，在這種情況下，出現了資產會被此人耗散的風險。

一名消息人士告訴新浪財經，實際上此次案件涉及的就是藍鼎國際，而實際上翻查資料，這幾家券商，尤其是金利豐與藍鼎國際的來往甚密。

2015 年 4 月，藍鼎國際宣佈以 1 供 10 供股集資港幣 63.86 億元時，當時的包銷商就是金利豐證券。在去年 8 月，藍鼎國際也透過金利豐證券來配售股份，按照配售價每股配售股份港幣 0.075 元，配售最多 240 億股股份。

金利豐回復稱，事件涉及客戶存放在該行的個人資產，該客戶所涉及事件僅為個人事務，與金利豐本身無關，另外，該客戶在金利豐存放的資產數額，僅占公告及媒體報導款項總額的少數，事件並沒有對公司構成任何財政或運營上的實質影響。

此外，由於金利豐是證監會持牌證券行，必須遵守私隱條例，保障客戶私隱，關於客戶在金利豐存放資產詳細資料，金利豐不會對外作出披露。

